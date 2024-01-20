TFF 2. Lig'in 21. haftası başladı
TFF 2. Lig'in 21. haftası, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan ikişer maçla başladı. Karşılaşmaların sonuçları şöyle: Beyaz Grup: Serik Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-0 Ankara Demirspor-Ankaraspor: 0-0 Kırmızı Grup: Etimesgut Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1 Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor-Somaspor: 0-1
TFF 2. Lig'in 21. haftası, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan ikişer maçla başladı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Serik Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-0
Ankara Demirspor- Ankaraspor : 0-0
Kırmızı Grup:
Etimesgut Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1
Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor-Somaspor: 0-1