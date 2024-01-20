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TFF 2. Lig'in 21. haftası başladı

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TFF 2. Lig'in 21. haftası, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan ikişer maçla başladı. Karşılaşmaların sonuçları şöyle: Beyaz Grup: Serik Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-0 Ankara Demirspor-Ankaraspor: 0-0 Kırmızı Grup: Etimesgut Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1 Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor-Somaspor: 0-1

TFF 2. Lig'in 21. haftası, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan ikişer maçla başladı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Serik Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-0

Ankara Demirspor- Ankaraspor : 0-0

Kırmızı Grup:

Etimesgut Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1

Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor-Somaspor: 0-1

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ankara Demirspor Ankaraspor Iğdır Futbol Spor Güncel Haberler

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