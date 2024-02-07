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Süper Lig'in 26. haftasının programı açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların programı belirlendi. İşte maçların günleri ve saatleri...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakaların günleri belli oldu. 16-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

16 Şubat Cuma

20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

17 Şubat Cumartesi

13.30 Antalyaspor - İstanbulspor

16.00 Hatayspor - Sivasspor

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

18 Şubat Pazar

13.30 Alanyaspor - Adana Demirspor

16.00 Gaziantep FK - Samsunspor

16.00 Pendikspor - Trabzonspor

19.00 MKE Ankagücü - Galatasaray

19 Şubat Pazartesi

20.00 RAMS Başakşehir - Kayserispor

20.00 Beşiktaş - Konyaspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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