Süper Lig ile ilgili ortalığı karıştıran "Deplasman yasağı" iddiası! 3 büyüklerin taraftarları çılgına döndü
TFF, 2022-2023 sezonunda Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanacak tüm maçlarda deplasman yasaklarının kaldırıldığını açıklamıştı. Sosyal medyada Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kendi aralarında yapacağı maçlarda deplasman yasağı uygulanacağı iddiası ortalığı karıştırdı. Türkiye'nin önde gelen kulüplerine gönül veren taraftarlar, "Deplasmanıma dokunma" etiketiyle binlerce paylaşım yaptı.
- Güncelleme:
Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala sosyal medyada ortaya atılan "Deplasman yasağı" iddiası gündeme oturdu.
3 BÜYÜKLERİN ARASINDAKİ MAÇLARDA DEPLASMAN YASAĞI UYGULANACAĞI İDDİASI
Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraslan, Süper Lig'de deplasman yasağının Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki maçlarda uygulanmaya devam edeceğine yönelik bilgi aldıklarını paylaştı. Bu iddia sonrası sosyal medya üzerinde 3 büyüklerin taraftarları adeta güçlerini birleştirdi.
"DEPLASMANIMA DOKUNMA"
"Deplasmanıma dokunma" etiketiyle sosyal medyada binlerce paylaşım yapan taraftarlar, olası bir deplasman yasağına tepkilerini en sert şekilde gösterdi.