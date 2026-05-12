Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden (TFF) açıklanan Hukuk Müşavirliği'nce 12.05.2026 tarihinde PFDK yapılan sevkler şöyle:

Gençlerbirliği Kulübü'nün 09.05.2026 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Gençlerbirliği Kulübü idarecisi Ümit Utaş'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Gençlerbirliği Kulübü idarecisi Hüseyin Şen'in aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Gençlerbirliği Kulübü idarecisi Ali Ekber Düzgün'ün aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.05.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Gençlerbirliği Kulübü görevlisi Hakan Acar'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Gençlerbirliği Kulübü görevlisi Mehmet Doğru'nun aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Gençlerbirliği Kulübü görevlisi Recep Baylan'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 12.05.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kasımpaşa Kulübü'nün 09.05.2026 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Kasımpaşa Trendyol Süper Lig müsabakasındaki '10 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Kasımpaşa A.Ş. Kulübü idarecisi Ceyhun Kazancı'nın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca, 'sportmenliğe aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 'hakaretleri ve tehditleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.05.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Kasımpaşa Kulübü teknik sorumlusu Emre Belözoğlu'nun aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.05.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Kasımpaşa Kulübü masörü Rahman Karaağaç'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.05.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 09.05.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Antalyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 09.05.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş - Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Samsunspor Kulübü'nün 09.05.2026 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir Futbol Kulübü-Samsunspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kocaelispor Kulübü'nün 09.05.2026 tarihinde oynanan Kocaelispor-Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Göztepe Kulübü'nün 09.05.2026 tarihinde oynanan Göztepe-Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 09.05.2026 tarihinde oynanan Konyaspor-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Eyüpspor Kulübü'nün 09.05.2026 tarihinde oynanan Eyüpspor-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Çaykur Rizespor Kulübü'nün 09.05.2026 tarihinde oynanan Eyüpspor-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kayserispor Kulübü'nün 09.05.2026 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKübra Acar:

Sonunda biraz düzen getirmek için harekete geçtiler! Çok geç kalmışlar ama neyse! Yani bu arada Gençlerbirliği'nin stadyumunda geçen sezon tribünlerin boyası ne hâlde biliyonuz mu! Keşke ona da dikkat verseler! Bu tür şeyler futbol kültürünü zedeleyen faktörler değil mi!

yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞeyma Meliha Işık:

Yahu bu ne biçim disiplin sistemi ya! Avrupada böyle şeyler olsa anında ağır cezalar gelir ama biz hep geç kalırız! Ülkenin yönetimi gibi futbolda da işler düzgün değil, her şey sürüyosa gidiyo!

yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehtap Sandal:

Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet düzeninde spor ve disiplin çok önemlidir! Futbol federasyonunun bu şekilde adım atması bizim için gurur verici! Umarız tüm kulüpler kurallara uyar ve düzene saygı gösterir!

yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

