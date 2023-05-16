Üye Girişi
Haberi Paylaş
Şuhut'ta Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Şuhut'ta Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Spor Haberleri

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Gençlik Haftası kutlamaları çelenk sunumu ile başladı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Gençlik Haftası kutlamaları çelenk sunumu ile başladı.

Atatürk Parkında düzenlenen törene, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Başkurt, Şuhut İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sercan Yıldız, Şuhut Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdağ, STK temsilcileri ve eğitim camiası katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşma ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Haftası Hisarcık Gençlik Şuhut Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title