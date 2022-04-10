Su Topu festivali tamamlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Su Topu festivali tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Su Topu festivali tamamlandı

07-10 Nisan 2022 tarihleri arasında Olimpik Yüzme Havuzunda 10 ilden 13 takımın katılımı ile gerçekleştirilen U-12 Erkekler Su Topu Festivali nefes kesen final müsabakası ile tamamlandı.

07-10 Nisan 2022 tarihleri arasında Olimpik Yüzme Havuzunda 10 ilden 13 takımın katılımı ile gerçekleştirilen U-12 Erkekler Su Topu Festivali nefes kesen final müsabakası ile tamamlandı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda şampiyon Tofaş Spor Kulübü, ikinci İzmir Dalton Spor Kulübü ve üçüncü Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi.

Final müsabakasını yakından takip eden ve madalya törenine katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; festivalde derece elde eden sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Su Topu festivali tamamlandı

Su Topu festivali tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Şampiyon, Su Topu, Yüzme, Nisan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title