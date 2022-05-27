Stefan Kuntz'dan Mert Hakan, İrfan Can ve Emre Mor açıklaması - Haberler

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, aday kadroya çağırmadığı Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Emre Mor'a kapının her zaman açık olduğunu ifade etti. Kuntz, milli takıma genç oyuncular kazandırmak istediklerini vurgulayarak görüştüğü oyuncuları da açıkladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesindeki Riva kampında bir basın toplantısı düzenledi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda Kuntz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kuntz, sözlerine, "Öncelikle Trabzonspor'u şampiyonluğu dolayısıyla kutlamak isterim. Sivas'ı da dünkü kupa zaferi için tebrik ediyorum. Eski takım arkadaşım ve kaptanımız Rıza'nın kupayı kaldırması beni çok mutlu etti. Avrupa'da mücadele edecek Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir ile Süper Lig'e yükselen Ankaragücü ve Ümraniyespor'u tebrik ediyorum" ifadeleriyle başladı.

Alman teknik adam, milli takımda göreve geldiğinden bu yana en az 40 maç izlediğini vurgulayarak, "İstanbul'u çok seviyorum. İşim dışında da burada bulunuyorum. Şehirde dolaşırken de bana rastlayabilirsiniz" şeklinde konuştu.