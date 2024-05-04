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Ordu'da düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası başladı

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Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ordu'da düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Şampiyonaya 69 ilden 1148 sporcu katılıyor. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, organizasyonda geleceğin olimpiyatları için hazırlanan bir jenerasyon olduğunu belirtti. Tören, dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesiyle sona erdi.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ordu'da düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda organize edilen ve dün başlayan şampiyonaya 69 ilden 1148 sporcu katılıyor.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, organizasyonda 2032, 2036 olimpiyatları için hazırlanan bir jenerasyon olduğunu söyledi.

Judonun Türkiye'de geldiği noktanın önemine işaret eden Huysuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere diğer ilgililerin, devletin tüm imkanlarıyla sporcunun ve gençliğin her zaman yanında olduğunu anlattı.

Huysuz, buradaki gençlerin gelecekte Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ederek İstiklal Marşı'nı okutacak ve bayrağı göndere çekecek bir nesil olduğunu vurgulayarak, sporculara ve görev alan herkese başarı diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç de mindere çıkan tüm sporculara başarı diledi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, Vali Muammer Erol, AK Parti Ordu milletvekilleri İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Genç'e plaket verdi.

Tören, dün ve bugün yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesiyle sona erdi.

Şampiyona, yarın yapılacak karşılaşmaların ardından tamamlanacak.

Kaynak: AA / Spor

Sezer Huysuz Türkiye Spor Ordu Spor Haberler

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