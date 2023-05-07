Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
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- Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.
- Spor Toto Süper Lig: Giresunspor : 1 - Fenerbahçe : 1 (Maç sonucu)
GİRESUN - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Giresunspor'da Mejia'nın pasıyla defansın arkasına sarkan Bajic'in şutunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
64. dakikada Zajc'ın rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kurtardı.
68. dakikada Serginho'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bajic'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarpıp ağlara gitti. 1-1
90+6. dakikada Arda'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ferhat meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
Stat: Çotanak
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İlker Takpak xx, Osman Gökhan Bilir xx
Giresunspor: Ferhat xx, Hayrullah xx, Arias xx, Kadir xx, Alper xx, Görkem xx, Campuzano xx, Mejia xx (Kuwas dk. 64 x), Serginho xx (Faruk Can dk. 90 ?), Sainz xx (Doğan Can dk. 90 ?), Bajic xxx (Murat Cem dk. 79 x)
Yedekler: Onurcan, Talha, Arda, Rahmetullah, Mert Han, Şahin
Teknik Direktör: İrfan Buz
Fenerbahçe: İrfan Can xx, Ferdi xx, Samet xx, Szalai xx, Peres xx (Joshua King dk. 75 x), İsmail xx (Crespo dk. 60 x), Mert Hakan xx (Zajc dk. 60 x), Rossi xx, Arda xx, Valencia x (Osayi Samuel dk. 60 x), Batshuayi xxx (Joao Pedro dk. 75 x)
Yedekler: Osman, Serdar Aziz, Serdar Dursun, Jayden, Emre
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Batshuaiy (dk. 20 pen.) (Fenerbahçe), Bajic (dk. 68) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Kadir Seven, Ramon Arias, Alper Uludağ, Faruk Can Genç, Onurcan Piri (Giresunspor) İsmail Yüksek, Osayi Samuel (Fenerbahçe)
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023