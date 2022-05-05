Spor Toto 1. Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı - Haberler

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Spor Toto 1. Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı

AA - Emrah Oktay - Spor
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Spor Toto 1. Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre tamamı 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor: Abdulkadir Bitigen

Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor: Hüseyin Göçek

Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu

Tuzlaspor-Eyüpspor: Cihan Aydın

Kocaelispor-Altınordu: Ali Palabıyık

Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Furkan Aksuoğlu

İstanbulspor- Adanaspor : Adem Cinek

Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker

Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Yasin Kol

AA / Emrah Oktay - Spor

Denizlispor, Bursaspor, Adanaspor, Spor Toto, Spor, Haberler

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