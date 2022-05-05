Spor Toto 1. Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı
AA - Emrah Oktay - Spor
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Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre tamamı 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor: Abdulkadir Bitigen
Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor: Hüseyin Göçek
Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu
Tuzlaspor-Eyüpspor: Cihan Aydın
Kocaelispor-Altınordu: Ali Palabıyık
Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Furkan Aksuoğlu
İstanbulspor- Adanaspor : Adem Cinek
Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker
Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Yasin Kol
AA / Emrah Oktay - Spor