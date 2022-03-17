Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçları yarın başlayacak - Haberler

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Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçları yarın başlayacak

AA - Ercan Doğan - Spor
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Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçları yarın başlayacak

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19 Mart Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 NasaDoge Menemenspor-Beypiliç Boluspor (Menemen İlçe)

20 Mart Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Manisa FK-MKE Ankaragücü (Mümin Özkasap)

16.00 Bursaspor-Balıkesirspor (Bitci Timsah Park)

19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

21 Mart Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adana)

AA / Ercan Doğan - Spor

Necmi Kadıoğlu, Spor Toto, Esenyurt, Mart, Spor, Haberler

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