Taksim'deki bombalı saldırı sonrası spor camiası tek yürek! Paylaşımlar art arda geldi

İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırının ardından spor camiasından geçmiş olsun mesajları yayımlandı. Başta Süper Lig'in devleri olmak üzere futbolcular ve sporcular, hayatını kaybeden vatandaşlarımız için taziye paylaşımlarında bulunurken, yaralılar için ise geçmiş olsun dileklerinde bulundular.