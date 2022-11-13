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Taksim'deki bombalı saldırı sonrası spor camiası tek yürek! Paylaşımlar art arda geldi

Spor Haberleri

Taksim'deki bombalı saldırı sonrası spor camiası tek yürek! Paylaşımlar art arda geldi

İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırının ardından spor camiasından geçmiş olsun mesajları yayımlandı. Başta Süper Lig'in devleri olmak üzere futbolcular ve sporcular, hayatını kaybeden vatandaşlarımız için taziye paylaşımlarında bulunurken, yaralılar için ise geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Saat 16:20'de İstanbul İstiklal Caddesi'nde şiddetli bir patlama meydana geldi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın olduğu patlama sonrası spor camiası taziye mesajları yayımladı.

Süper Lig devleri ve spor camiasının önde gelen kulüpleri İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırı sonrası paylaşımlarda bulundu.

Taksim'deki bombalı saldırı sonrası yapılan paylaşımlar şöyle:

Spor camiasından Taksim'deki bombalı saldırı sonrası geçmiş olsun mesajları

Spor camiasından Taksim'deki bombalı saldırı sonrası geçmiş olsun mesajları

Spor camiasından Taksim'deki bombalı saldırı sonrası geçmiş olsun mesajları

Spor camiasından Taksim'deki bombalı saldırı sonrası geçmiş olsun mesajları

Spor camiasından Taksim'deki bombalı saldırı sonrası geçmiş olsun mesajları

Spor camiasından Taksim'deki bombalı saldırı sonrası geçmiş olsun mesajları

Spor camiasından Taksim'deki bombalı saldırı sonrası geçmiş olsun mesajları

Spor camiasından Taksim'deki bombalı saldırı sonrası geçmiş olsun mesajları

Spor camiasından Taksim'deki bombalı saldırı sonrası geçmiş olsun mesajları

Spor camiasından Taksim'deki bombalı saldırı sonrası geçmiş olsun mesajları

Taksim'deki bombalı saldırı sonrası spor camiası tek yürek! Paylaşımlar art arda geldi

Taksim'deki bombalı saldırı sonrası spor camiası tek yürek! Paylaşımlar art arda geldi

Taksim'deki bombalı saldırı sonrası spor camiası tek yürek! Paylaşımlar art arda geldi"Dualarım İstanbul halkı için. Tüm kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Haberler.com - Spor

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