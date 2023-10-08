Son Dakika: Kara Kartal 3 puanı kaptı! Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti

Beşiktaş ile İstanbulspor, Süper Lig'in 8. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin kazananı 2-0'lık skorla ev sahibi oldu.

BURAK YILMAZ YÖNETİMİNDE SAHAYA ÇIKTILAR

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın sahasında Lugano'ya 3-2 mağlup olması sonrası Şenol Güneş istifa etmişti. Deneyimli hocanın yardımcısı Burak Yılmaz yönetiminde mücadeleye hazırlanan siyah-beyazlılar, karşılaşmaya da Yılmaz'ın liderliğinde çıktı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Beşiktaşlı taraftarlar, İstanbulspor ile oynanan maçın ilk dakikalarında sessiz kalarak takımlarına destek vermedi. Ayrıca bu dakikalarda yönetime de tepki gösterdiler. Siyah-beyazlı tribünler, 5. dakikadan itibaren takımlarına destek vermeye başladı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

6.dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topta Salih'in pasında ceza sahası içinde döner donmaz kaleye vuran Aboubakar, üst köşeden topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

ÖNCE PENALTI ARDINDAN İPTAL

Beşiktaş, 58. dakikada penaltı kazandı. Oyuna sonradan dahil olan Tayfur Bingöl'ün vuruşunda top Loshaj'tan geri döndü. Tugay Kaan Numanoğlu bu pozisyonda penaltı kararı verdi. Daha sonra VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Numanoğlu, pozisyonu izledi ve penaltı kararını iptal etti.

SALİH DE SAKATLANDI

Beşiktaş'ta Bailly'nin ardından bir sakatlık daha yaşandı. Salih Uçan, 72. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Salih yerine Demir Ege Tıknaz oyuna dahil oldu.

ONUR ATTI AMA OFSAYT

Beşiktaş, 76. dakikada bir gol daha buldu. Demir Ege, ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu, kaleci Jensen'den sekti ve Onur Bulut'un önünde kaldı. Onur topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından Onur'un golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI

Beşiktaş, 87. dakikada penaltı kazandı. Bu dakikada Cenk Tosun rakip ceza sahasında yerde kaldı ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

GHEZZAL ATTI

Penaltıda topun başına Cenk Tosun geldi ancak tribünler Rachid Ghezzal'ı istedi. Ghezzal, penaltıda hata yapmadı ve durumu 2-0'a taşıdı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.