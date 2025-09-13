Haberler

Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Sivasspor altyapı takımı futbolcularını taşıyan araç, bir otomobille çarpıştı. Yaşanan kaza sonucu 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TFF 1. Lig ekibi Sivasspor'un altyapı takımı futbolcularını taşıyan aracın otomobille çarpıştığı kazada 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tokat Bulvarı Üçyıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Sivasspor-Sarıyer müsabakasını izledikten sonra tesislere dönen Sivasspor altyapı takımı futbolcularının bulunduğu C.T. idaresindeki 09 EB 139 plakalı Honda marka otomobil, tesisler istikametine giderken karşı yönden gelen 59 AHZ 187 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı.

Kaza sonrası Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ve takım kaptanı Uğur Çiftçi de olay yerine geldi. Ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
