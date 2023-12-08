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Sivasspor, Konyaspor maçı için hazırlıklara başladı

8 Aralık 2023 14:53 Son Güncelleme: 14:55 Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün antrenman yaparak maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda koordinasyon çalışmaları ve çift kale maç yapıldı.