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Sivas'ta Yiğido Gençlik Taraftar Grubu Futbolculara Mektup Gönderdi

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Sivas'ta bulunan Yiğido Gençlik taraftar grubu, EMS Yapı Sivasspor futbolcularına sevgi ve destek dolu mektuplar gönderdi. Mektuplar, antrenman öncesinde futbolculara teslim edildi.

Sivas'ta Yiğido Gençlik taraftar grubu, EMS Yapı Sivasspor'un futbolcularına mektup gönderdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yiğido Gençlik taraftar grubu üyeleri tarafından futbolcuların adına kendi dillerinde kaleme alınan mektuplarda sporculara olan sevgi ve destekleri belirtildi.

Mektuplar, antrenmandan önce futbolculara teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, taraftara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Taraftarımız size olan desteğini, sevgisini anlattı. Süreç içerisinde sizin yanınızda olamayan da en zor süreçte gelip size destek olan da harçlığını biriktirip, dişinden arttırıp size destek olan, dua eden taraftarımız bir de mektup yazmak istemiş. İnce düşüncelerini sizlere yansıtmışlar. Taraftarlarımıza sevgimizi ve selamımızı gönderiyorum."

Kaynak: AA / Spor

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