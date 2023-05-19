Şişli'de 19 Mayıs coşkusu

GAYE ŞEYMA CAN/SİNEM NAZLI DEMİR

İstanbul'un Şişli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, fener alayı düzenlendi. Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle Halaskargazi Caddesi'nde bulunan Atatürk Evi Müzesi'nden Maçka Demokrasi Parkı'na yürüyen vatandaşlara Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Keskin ile birlikte vatandaşları 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandığa davet eden Kaftancıoğlu, "Sizin sandığa attığınız oylara bir çift mavi gözün ışığında sahip çıkacağımıza söz veriyorum" dedi. Maçka Demokrasi Parkı'nda ise binlerce Şişlili vatandaş Levent Yüksel'in konseriyle coştu.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı ulusal bağımsızlık mücadelesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy'de coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şişlili vatandaşlar Halaskargazi Caddesi'nde bulunan Atatürk Evi Müzesi'nde bir araya geldi. Saat 19.30 itibarıyla da binlerce Şişlili, ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle kortej halinde Maçka Demokrasi ve Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşte Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Şişli Teşkilatı ile Zafer Partisi Şişli Teşkilatı da vatandaşlara eşlik etti.

Kortej eşliğinde yürürken ANKA mikrofonuna konuşan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, bu bayramın Cumhuriyet açısından çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Keskinş, "16 Mayıs sabahı Mustafa Kemal Atatürk adımını atmış ve bugünkü Cumhuriyetimizin kuruluşunu ve kurtuluşunu gerçekleştirmiş. Biz de ona layık olmaya çalışıyoruz. Gençlere emanet edilen bu bayram hepimizin bayramı. Bu bayramda bütün gençlere sesleniyorum. Oylarını kullansınlar. Yanlarında bulunan sevdiklerini ve nazı geçen herkesi sandığa götürsün" dedi.

"BU ÜLKEDE HARİCİ VE DAHİLİ DÜŞMANLARA KARŞI HEP BİRLİKTE AYAĞA KALKMALIYIZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ön görülü bir lider olduğunu belirtti ve Türkiye'yi gençlere emanet ettiğini söyledi. 19 Mayıs'ın ilk adımının atıldığı Şişli'den bütün gençlere seslenmek istediğini belirten Kaftancıoğlu, "Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun sevgili gençler. ve bu ülkede harici ve dahili düşmanlara karşı yeniden ayağa kalkmalıyız. Yeniden Cumhuriyet'i koruma ve yeniden bir çift mavi gözün ışığında 28 Mayıs'ta sandığa gidip bu ülkeyi, Cumhuriyet'i yok etmek isteyenlere karşı mücadele etme günüdür. O nedenle genç kardeşlerimin bunu yapacağına da sonuna kadar inanıyorum. Yaşasın gençlik. Yaşasın Cumhuriyet. Sonsuza kadar Cumhuriyet" diye konuştu.

Yürüyüş sırasında evlerindeki yurttaşlar da balkonlarından ve pencerelerinden bayraklar salladı. Şişli Belediye Bandosu'nun da eşlik ettiği fener alayı, Maçka Demokrasi Parkı'nda son buldu. Yurttaşlar, parkta kurulan sahnede şarkılarını seslendiren sanatçı Levent Yüksel eşliğinde bayramı kutladı ve hep birlikte marşlara eşlik etti.

"BİR ÇİFT MAVİ GÖZÜN IŞIĞINDA OYLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUM"

Levent Yüksel'in konserinin öncesinde sahneye çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde tüm vatandaşları oy vermeye çağırarak şu şekilde konuştu:

"Memleketi yönetenlerin gaflet ve dalaletine tanık olduk. Cumhuriyetimizi korumaya ve yeniden kurtarmaya var mısınız? Bu zaman o zaman. Şişli'den yükselen bu ses ışığında ben de diyorum ki 'O bir çift mavi gözün ışığında 28 Mayıs günü Cumhuriyet'imizi, gençliğimizi, geleceğimizi, adaletimizi, inancımızı ve her ne varsa yok etmek isteyenlere inat hepimiz ama hepimiz sandığa gitmeyen bir kişiyi alıp, vatan sevgisinin yanında durmayanlara bunu anlatıp onları da yolculuğumuzda yanımıza alarak götürmeye var mısınız? Var mısınız? Cumhuriyetimizin temellerini yok etmek, çatlatmak isteyenlere karşı Cumhuriyetimizi, ikinci yüzyılında demokrasiyle taçlandırmaya söz veriyor musunuz? O zaman ben de sizlerden aldığım cesaretle o sandığa, bir çift mavi gözün ışığında oylarımıza sahip çıkacağımıza söz veriyorum. Hepinizi kocaman kucaklıyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

"KAFASI KARIŞIK OLANLARI İKNA EDİP ONLARI SANDIĞA GÖTÜRÜN"

Kaftacnıoğlu'ndan sonra söz alan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de "Kafası karışık olanları ikna edip elinden tutup onları sandığa götürün" çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"Kararı siz vereceksiniz sevgili gençler. Öyle bir karar verin ki eğitim ve iş bulma hakkınızı, özgürlüğünüzü, hayallerinizi ve geleceğinizi kimse çalmasın. Kimsenin elinde olmasın. Sadece sizin elinizde olsun. Mayıs ayları biliyorsunuz çok kıymetli. Biz de her zaman mayıs aylarında çok keyifleniriz. Umut ediyorum, biliyorum, bu mayısta da sizler gereğini yapacaksınız. Bugün gençlerimizin yüzde 80'i burada gelecek görmüyor. O yüzden bu güzel ülkeyi çağdaş, demokratik bir yönetime kavuşturup sizlerin burada kalmasını sağlamamız gerekiyor. Siyasetin en önemli görevlerinden biri de budur. Kararınızla geleceği aydınlatacak mısınız? Harikasınız. Sizlere o yüzden Mustafa Kemal bırakmış bu ülkeyi. Peki kararınızla Cumhuriyet ve demokrasiye sahip çıkacak mısınız?

"BU SENE LOZAN'I DA ŞİŞLİ'DE KUTLAYACAĞIZ"

Bu sene Lozan'ı da Şişli'de kutlayacağız. Emin olun ki sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Biraz önce il başkanım sizden bir söz aldı. Yanınızda kafası karışık olanları ikna edip, elinden tutup onları sandığa götürün. Demokratik Cumhuriyet için bir kez daha sandığa gitmenizi ve gönülden bu ülkenin geleceğini koruyup kollama görevini size tevdi ettiğime göre sizle beraber yönetelim diyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli mücadelenin tüm kahramanlarını hepimizin minnetle anmamız gerektiğini bir kez daha size hatırlatmak isterim. Hepinizi yürekten selamlıyorum. Umuyorum ve diliyorum ki önümüzdeki yüzyıl gençlerimizin başka ülkelerde gelecek aramadığı, engellilerimizin özgürce dolaşabildiği bir ülke olacak."