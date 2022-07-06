Silopi'den 'Geleceğin Yıldızları' şenliğine katılan öğrenciler kupalarıyla döndü - Haberler

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Silopi'den 'Geleceğin Yıldızları' şenliğine katılan öğrenciler kupalarıyla döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Silopi'den 'Geleceğin Yıldızları' şenliğine katılan öğrenciler kupalarıyla döndü

Nevşehir Kapadokya bölgesinde bu yıl 6'ıncısı düzenlenen 'Junior Cup Geleceğin Yıldızları' futbol şenliğine Silopi'den 27 sporcu katılırken Türkiye geneli 30 takım ve toplamda 800 sporcu katıldı.

Nevşehir Kapadokya bölgesinde bu yıl 6'ıncısı düzenlenen 'Junior Cup Geleceğin Yıldızları' futbol şenliğine Silopi'den 27 sporcu katılırken Türkiye geneli 30 takım ve toplamda 800 sporcu katıldı. Derecelendirmenin olmadığı turnuvada katılan tüm takım oyuncularına kupa ve madalya verildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinden etkinliğe katılan sporcular, hem tarihi ve kültürel yerleri görme imkanı hemde futbol yeteneklerini sergiledi. Alt yapı futboluna katkılar sunmak için düzenlenen etkinlikte futbola yıllarca hizmet etmiş deneyimli kişiler 'Junior Cup Geleceğin Yıldızları' etkinliğe katılan öğrencileri izleyerek bilgi aldı. Çocukların psikolojik üstünlük ve çöküntü yaşamaması için etkinliğe katılan tüm takım oyuncularına kupa ve madalya verildi. Etkinliğin öncelikli hedefi çocukların mutluluğunu görmek ve gelecekteki hedeflerine köprü olabilmek onları kötü alışkanlıklardan uzak tutup futbol ile geliştirmenin yanı sıra katılımcıların kendi bölgelerinde yapmış oldukları çalışmaların karşılığını alabilmeleri yeteneklerini sergilemeleri için fırsat sunmak olduğunu söyleyen Mehmet Yalgatekin, futbol alt yapısına önemli katkıları olan antrenörlerin kültür, tarih ve çevresinde birçok futbol sahasını bulunduran turizm ve spor alanında önemli yeri olan Nevşehir-Kapadokya bölgesinde yapılan etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kapadokya Nevşehir Türkiye Futbol Spor Haberler

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