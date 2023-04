Seyfettin Yesügey, futbolculuk kariyerini noktaladı

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kocasinan Şimşekspor'un formasını giyen Seyfettin Yesügey futbolculuk kariyerine noktaladığını açıkladı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor'un başarılı oyuncusu Seyfettin Yesügey aktif futbolculuk kariyerine nokta koydu. Askeri personel olan 23 yaşındaki Seyfettin Yesügey, geçtiğimiz gün oynanan

Play-Off yarı final maçı ile futbolculuk kariyerine noktaladı. 2011 yılında Kayseri Demirspor'da futbola başlayan ve ardından Kayseri Erciyesspor, Erbaspor, Cuma Uluçay Talasspor, Sağlıkspor, Kayserigücü FK, Erciyesgücü FK ve son olarak Kocasinan Şimşekspor takımlarında forma giydi. Hem amatör hem de profesyonel olarak birçok takımda forma giyen Seyfettin, 2022-2023 sezonu ile aktif futbolculuk kariyerini tamamladı.

Futbola veda etmenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Seyfettin Yesügey yaptığı açıklamada, "Çok sevdiğim, 14 senemi verdiğim 4,5 yılı profesyonel oynayıp ay yıldızlı formamızı terlettiğim futbolu son sezonda 13 maç 14 gol 10 asist ile ligi tamamlayıp noktaladım. Askeri personelliği kazanmış olmanın sevinci ile bir yandan futbola veda etmenin hüznü ile aktif olan futbol hayatımı sonlandırma kararı almış bulunmaktayım. Birlikte oynadığım takım arkadaşlarıma, hocalarıma, yöneticilerime ve oynadığım takım taraftarları haklarını helal etsinler benim hakkım varsa helaldir. Son sezonum da bana her türlü desteği sağlayan başta değerli büyüklerim Mehmet Yusuf Sarıalp'e, Ahmet Başkal'a, Latif Başkal'a her zaman benden desteğini esirgemeyen Zeki Çetin'e, Hakkı Ulusoy'a tüm yöneticilerimize, sezon başından beri her güzel anımızı yakalamaya çalışan Gökhan Tokmak'a Kocasinan Şimşekspor ailesine, takım arkadaşlarım ve hocalarıma çok teşekkür ederim. İnşallah sezonu Kocasinan Şimşekspor içim elimden gelenin en iyisini yaparak hak ettiği yere getirip onun rahatlığı ile futbol kariyerimi sonlandırmış bulunuyorum" dedi. - KAYSERİ