Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Sergen Yalçın, futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktör olarak futbola devam etmişti. Çeşitli Türk takımlarında görev alan Sergen Yalçın'ın yeni adresi merak konusu oldu. Peki, Sergen Yalçın hangi takımda teknik direktör? Sergen Yalçın hangi takımla anlaştı, yönetiyor? Sergen Yalçın teknik direktörlüğü bıraktı mı? Sergen Yalçın Fenerbahçe, Beşiktaş'ta mı?

Futbolculuk kariyerine 1990 yılında Beşiktaş takımında başlayan Sergen Yalçın, teknik becerisi ve oyun görüşüyle dikkat çekmişti. Futbol hayatına teknik direktör olarak devam eden eski futbolcunun yeni takımının hangisi olacağı merak konusuydu. Peki, Sergen Yalçın hangi takımda teknik direktör? Sergen Yalçın hangi takımla anlaştı, yönetiyor? Sergen Yalçın teknik direktörlüğü bıraktı mı? Sergen Yalçın Fenerbahçe, Beşiktaş'ta mı?

SERGEN YALÇIN HANGİ TAKIMDA TEKNİK DİREKTÖR?

Futbolculuk kariyeri boyunca Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi Türkiye'nin önde gelen kulüplerinde forma giyen Sergen Yalçın, Beşiktaş ile 5 Türkiye Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası kazanmıştır. Ayrıca Fenerbahçe ile 1 Türkiye Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası zaferi yaşamıştır.

Milli takım düzeyinde de Türkiye formasını giyen Sergen Yalçın, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda da milli takımımızın kadrosunda yer almıştır. Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Sergen Yalçın, teknik direktörlük alanında da adını duyurmuştur. Çeşitli Türk takımlarında görev alan Yalçın, 2019 yılında Beşiktaş'ın başına geçmiştir. Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü döneminde önemli başarılara imza atmış ve takımını 2020-2021 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna taşımıştır.

Sergen Yalçın, futbolculuk kariyeri ve teknik direktörlük başarılarıyla Türk futbolunda önemli bir yer edinmiş ve futbolseverler tarafından saygı gören bir isim haline gelmiştir.

SERGEN YALÇIN HANGİ TAKIMLA ANLAŞTI, YÖNETİYOR?

Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Neftçi Bakü, Sergen Yalçın ile her konuda anlaştı. Ali Koç'un "Türk hoca ile çalışacağız" açıklamasının ardından adı Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu. Deneyimli hocanın 2 gün içerisinde yeni takımına resmen imzayı atması bekleniyor.

NEFTÇİ BAKÜ

Neftçi PFK (Petrol Fütbal Klubu), Azerbaycan'ın Bakü şehrinde yer alan profesyonel bir futbol kulübüdür. Kulüp, 1937 yılında kurulmuştur ve Azerbaycan'ın en köklü ve başarılı futbol kulüplerinden biridir.

Neftçi PFK, ismini Azerbaycan'da petrol endüstrisinin önemli bir merkezi olan Neftçala şehrinden almıştır. Kulüp, başarılarıyla ve geniş taraftar kitlesiyle Azerbaycan futbolunun önde gelen temsilcilerinden biri haline gelmiştir. Neftçi PFK'nın iç saha maçlarını Bakü'deki Bakcell Arena'da oynamaktadır. Takım renkleri siyah ve beyazdır, formaları siyah renkte ve beyaz şort ve çoraplardan oluşmaktadır.

Kulübün tarihinde birçok başarıya imza atmıştır. Neftçi PFK, Azerbaycan Premier Lig'de birçok kez şampiyonluk yaşamıştır. Aynı zamanda Azerbaycan Kupası'nda da başarılı olmuş ve birçok kez kupayı müzesine götürmüştür. Neftçi PFK, Azerbaycan'ı uluslararası kulüp müsabakalarında temsil etmiştir. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmiş ve zaman zaman grup aşamasına kadar yükselme başarısı göstermiştir.

Kulüp, taraftarları arasında büyük bir saygınlığa sahiptir ve maçlarında büyük bir taraftar desteği almaktadır. Neftçi PFK, Azerbaycan futbolunun gelişimine katkıda bulunmakta ve ülkenin en iyi yeteneklerini keşfedip yetiştirmektedir. Neftçi PFK, köklü geçmişi, başarıları ve taraftar desteğiyle Azerbaycan futbolunun önemli bir parçası olarak varlığını sürdürmektedir.

İşte puan durumu