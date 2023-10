Semt77 Yalovaspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçına hazır

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor'un Başantrenörü Faruk Beşok, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile yapacakları mücadele ile ilgili, "Görüntüde biz favoriyiz ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Biz de formda olmamızdan yararlanarak, kendi evimizin avantajını kullanarak kazanmak istiyoruz" dedi.

Yeşil-kırmızılılar, 7 Ekim Cumartesi günü karşılaşacağı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını 90. Yıl Spor Salonu'nda sürdürdü. Ligdeki ilk üç maçını kazanan Semt77 Yalovaspor'un Başantrenörü Faruk Beşok, yaptığı açıklamada, "Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bu hedefte olan bizim gibi 5 ya da 6 takım var. Uzun bir süreç. En büyük temennimiz sakatlığın olmaması. Her takımda birkaç oyuncunun eksilmesi bütün takımı etkiliyor. Biz de bu sakatlığın az olması için elimizden geldiğince kuvvet antrenmanlarına devam ediyoruz" dedi.

Takım sayısının 18'e çıkmasıyla lig maratonun uzadığını anlatan Beşok, evinde oynama avantajıyla Balıkesir'i yenmek istediklerini dile getirerek, "Balıkesir sezon başı bizim turnuvamıza da katılacaklardı ama oyuncuları ve teknik ekibi sıkıntılı bir dönem geçirdi. Sezon başında iki tane mağlubiyet almalarına sebep oldu. Biz de iyi durumdayız ve onlar da yükselişe geçtiler. Görüntüde biz favoriyiz ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Biz de formda olmamızdan yararlanarak, kendi evimizin avantajını kullanarak kazanmak istiyoruz. Bizim en büyük avantajımız hazırlık dönemini çok iyi geçirdik. Hazırlık maçlarının hepsini kazandık. Bunların yanında tabii ki maçlar kaybedilir, kazanılır ama en büyük etken takımın kimyası çok çabuk oturdu. Oyuncuların birbiri ile iletişimi, birbirleriyle yakınlaşması ve saha dışında da çok keyifli bir yaşam sürdürüyorlar. Bence bu pozitiflik sahaya daha fazla yansıyor. Tabii ki her maç zor. Ritmimiz çok iyi. İlk başta ki hedefimiz 7'de 7 yapmaktı. Şu an 3'te 3 yaptık. Kalan 4 maçı da kazanıp en önemli maçlarımızdan biri olan Sigortam.net maçına kadar eksiksiz devam etmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

"Süper Lig dahil en çok taraftarla oynayan takımlardan biriyiz"

Semt77 Yalovaspor Genel Menajeri Murat Dönmez de Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini belirterek, "Süper Lige çıkmanın yanı sıra Play-Off Finali'ne şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak. Taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Şu an Süper Lig dahil en çok taraftarla oynayan takımlardan biriyiz. 500'e yakın kombine satışımız var. Onlar bizi çok güzel destekliyorlar. Cumartesi günü herkesi bekliyoruz. Takımımızda her şey güzel ve olumlu şekilde ilerliyor. Biz hedeflerimize her hafta üstüne koyarak, arttırarak devam ediyoruz ama maç maç bakıyoruz. Tabii ki yolun sonunda şampiyonluk hedefimiz var. Önemli olan her hafta ki maçımızı kazanıp bir sonra ki hafta o maça ona göre hazırlanmak. Bu hafta ki Balıkesir maçını kazanarak bu hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" diye konuştu. - YALOVA