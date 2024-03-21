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Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edildi

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A Milli Takım kadrosunda bulunan Ahmetcan Kaplan ve Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, A ve Ümit Milli Takım aday kadroları belirlenirken yapılan bu planlamayla birlikte iki futbolcu, 22 Mart Cuma günü İstanbul'da özel maçta Gürcistan ve 26 Mart Salı günü 2025 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda İtalya ile mücadele edecek Ümit Milli Takım aday kadrosuna eklendi.

Ahmetcan Kaplan ve Semih Kılıçsoy, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı özel maç için Budapeşte'ye hareketinden önce İstanbul'da hazırlıklarına devam eden Ümit Milli Takım kampına katılacak.

Kaynak: AA / Spor

Milli Takım Gürcistan İstanbul İtalya Spor Güncel Haberler

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