Selendi Belediye Spor, Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının Şampiyonu Oldu

Selendi Kaymakamlığı tarafından Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvasının şampiyonu finalde Adliye- Jandarma takımını 9-2 yenen Selendi Belediye Spor takımı oldu.

Selendi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kurumlar arası futbol turnuvası gruplar halinde başladı. Çeyrek final ve yarı final maçları ile devam eden turnuva nın finalinde Selendi Belediye Spor ile Adliye ile Jandarma Komutanlığın personelinin karma olarak çıkardığı Adliye Jandarma futbol takımı karşılaştı. Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde bulunan halı sahada oynanan final maçını Selendi Belediye Spor Kamil Ertuğrul'un 5, Mert Eryıldırım'ın 2 ve Mahmut ile Süleyman'ın golleri ile 9-2 kazandı. Hiç yenilgi yüzü görmeden şampiyon olan Selendi Belediye Spor takımının kupasını İlçe Jandarma komutanı Üsteğmen Muhammed Tok verdi. Turnuvada ikinci Adliye Jandarma olurken turnuvanın üçüncüsü ise İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü takımı oldu. Turnuvanın en centilmen takımı olarak da Jandarma takımı seçildi. - MANİSA