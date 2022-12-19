Sebebi ortaya çıktı! Herkes Dünya Kupası'nı kaldırmadan önce Messi'ye giydirilen kıyafeti konuşuyor

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı yenerek mutlu sona ulaştı. Karşılaşmanın sonunda kupayı almak için kürsüye çıkan kaptan Lionel Messi'ye Katar Emiri tarafından giydirilen "Bişt" adlı geleneksel kıyafet olay oldu. Katar'da cübbe şeklindeki biştin özel ve resmi günlerde tercih edildiği, Messi'ye de bu nedenle giydirildiği belirtilirken, futbolseverler Arjantinli yıldızın sadece Arjantin formasıyla kupayı kaldırarak poz verememesine tepki gösterdi.

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı seri penaltı atışları sonunda yenerek Katar'da tarih yazdı. Maç sonu kupa seremonisinde ortaya çıkan bir görüntü ise sosyal medyada büyük ses getirdi.

36 YIL SONRA GELEN TARİHİ ZAFER

Katar'da normal süresi 2-2 biten final maçı, uzatmalara gitti. Uzatmalarda Arjantin ve Fransa'nın karşılıklı golleriyle seri penaltı atışlarına uzanan mücadeleyi Tangocular kazandı ve 36 yıl sonra Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

FUTBOLSEVERLER ÇILDIRDI

Karşılaşmanın ardından kupayı almak için kürsüye çıkan Lionel Messi'ye Katar Emiri tarafından "Bişt" adı verilen yöresel kıyafetin giydirilmesi ise olay oldu. Futbolseverler, sosyal medyada Lionel Messi'nin kupayı kaldırırken Arjantin forması yerine bişt ile görüntülenmesinin bir skandal olduğunu belirtti. Katar'da cübbe şeklindeki bişt özel ve resmi günlerde giyilirken, Messi'ye de tarihi kupa töreninde bu yüzden giydirildiği belirtildi.

BİŞT NEDİR?

Arapların giydiği farklı renkleri bulunan kıyafet, bişt olarak isimlendiriliyor. Cübbe şeklinde tam boy olan ancak net bir şekilde kol kesimi bulunmayan bişt ise özel günler ve resmi münasebetler sırasında takım elbisenin üzerine giyiliyor.

ARJANTİN'İN FİNALE GELİŞ HİKAYESİ

C Grubu'nda 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Arjantin, 6 puanla lider çıktı. Tangocular ilk maçta Suudi Arabistan'a yenilerek herkesi şaşırtmıştı. Arjantin, sonrasında Meksika ve Polonya'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Tangolcular son 16 turunda ise Avustralya'yı 1-0'lık skorla yendi. Çeyrek finalde 2-2 biten Hollanda maçı penaltılara gitmiş ve Arjantin kazanmıştı. Messi'nin arkadaşları yarı finalde de Hırvatistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.

İLKLERE İMZA ATTI

Lionel Messi, 23'te Arjantin'i Fransa karşısında 1-0 öne geçiren penaltı golünü kaydetti. Messi böylece bir Dünya Kupası'nda son 16 turunda, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde gol atan ilk futbolcu oldu. Messi, grup aşamasında da iki gol attı.

BİR KUPA DAHA

2021'de Copa America'yı kazanan Arjantin, 2022'de de Dünya Kupası'nı alarak en büyük oldu. Lionel Messi, koleksiyonundaki eksik parçaları 2021 ve 2022'de tamamlamış oldu.

PELE'Yİ GEÇTİ

Dünya Kupaları tarihindeki 13. golünü atan Messi, Brezilya efsanesi Pele'yi geride bıraktı. Zirvede ise 16 golle Almanyalı Miroslav Klose var. Brezilyalı Ronaldo ise 15 golle ikinci, Gerd Müller ise 14 golle 3. sırada yer alıyor. Messi 13 golle 5. sırayı aldı.

1.3 MİLYON EURO PRİM

Arjantin Futbol Federasyonu, futbolculara kişi başı 1.3 milyon euro prim dağıtacak. Arjantin'de finalin kaybedilmesi halinde ise 500'er bin euro verilecekti.

TOPLAM 71 MİLYON EURO DAĞITACAKLAR

FIFA, şampiyon olan takıma 41 milyon euro prim veriyor. Finalist ise 30 milyon euro para ödülü alıyor. Arjantin, 41 milyon euroluk primi kazanan taraf oldu.