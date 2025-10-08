Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı öncesi basın toplantısı yapıldı

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde 9-11 Ekim tarihleri arasında bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı öncesi organizasyonun basın toplantısı düzenlendi.

Dünyanın en zorlu hard enduro yarışlarından biri olan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Antalya'nın Kemer ilçesinde başlıyor. Bu yıl 16'ncısı düzenlenecek organizasyon, 9-11 Ekim tarihleri arasında Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 5'inci ayağı olarak koşulacak.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası takvimine dahil edilen Sea To Sky, bu yıl 40 ülkeden 400 sporcuyu ağırlayacak. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından organize edilen yarış, dünyanın en iyi enduro motosiklet sporcularını Türkiye'de bir araya getirecek.

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı öncesi düzenlenen basın toplantısına; Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü İzzet Tekeli, FIM Hard Enduro Koordinatörü Ross Whitehead, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir ile sporculardan Teodor Kabakchiev, MarioRoman, Graham Jarvis, Matt Green, Alfredo Gomez, Billy Bolt, Manuel Lettenbichler, Wade Young, SandraGomez ve Danila Chernyaev katıldı.?

AHMET SOLMAZ: AMACIMIZ KEMER'İN AKILDA KALMASI

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, dünyanın sayılı organizasyonlarından birinin düzenlendiğini ifade ederek, "7 ayaklı şampiyonanın 5'inci ayağındayız. Son 3 senedir dünya şampiyonası takviminde yer alıyoruz. Doğa sporları merkezi olma yönünde ciddi adımlar atan bir yerdeyiz. Kemer coğrafyasıyla bütün spor dallarını gerçekleştirebileceğiniz bir yer. Dünya şampiyonasının burada gerçekleşmesi sonucu bölgemizin tanıtımına yaptığı katkıdan çok mutluyuz. Geçen sene bir sporcu, diğer organizasyonlarının belli alan içinde dizayn edilerek yapıldığını ancak burada doğal ve güzel bir güzergah olduğunu ifade etmişti. Bu sene yeniden yapılıyor olmasından dolayı çok mutluyuz. Bizim amacımız Kemer'in akılda kalması. Kazasız, güzel, eğlenceli bir yarış olmasını diliyorum" dedi.??

NECATİ TOPALOĞLU: SPORCULARA BAŞARILAR DİLİYORUM

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Sporcular bir hafta boyunca burada, ayrıca dünya basını da Kemer'i ve Antalya'yı tanıtmış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporcu arkadaşlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.?

SEMİH ÖZDEMİR: YAĞMURUN ETAPLARI GÜZELLEŞTİRECEĞİNE EMİNİZ

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir, "Bu yıl 16'ncısını gerçekleştiriyoruz. Bu sene farklılık olarak 4 gün olarak yapıyoruz. Kayıtlarımız devam ediyor. Yağmurun da etapları güzelleştireceğine eminiz. Organizasyonda emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Sporcularımızı da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.?

İZZET TEKELİ: İLK BAŞINDAN BU YANA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü İzzet Tekeli, "Bu organizasyonun ilk başından bu yana olmaktan gurur duyuyorum. Bir nevi elimizde büyüdü. Sporun gelişmesi çok önemli. Katılımcılara geldikleri için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.?

ROSS WHITEHEAD: SEA TO SKY'IN TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞİYOR OLMASI ÇOK ÖNEMLİ

FIM Hard Enduro Koordinatörü Ross Whitehead, "SeaTo Sky'ın Türkiye'de gerçekleşiyor olması çok önemli. Gelecekte yapacağımız işler için sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.?

MANUEL LETTENBICHLER: BU SENE UMUTLUYUM

Geçen senenin kendisi için zorlu geçtiğini ifade eden Manuel Lettenbichler, "Orman etabında bileklerimi burkmuştum. Bu sene umutluyum ama stres işin başında geliyor. Billy bu sene iyi sürüyor, bakalım onu geçebilecek miyim" diye konuştu.?

BILLY BOLT: HAVANIN YAĞIŞLI OLMASI İŞİN KOŞULLARINI DEĞİŞTİREBİLİR

Sezonun zorlu başladığını vurgulayan Billy Bolt, "Amerika yarışında birkaç puan kaybettim. Geçen seneki sakatlıktan dolayı toparlayamamıştım ama şu an iyiyim. Hava iyi görünüyor, havanın yağışlı olması işin koşullarını değiştirebilir, yaşayıp göreceğiz" ifadelerini kullandı.?

WADE YOUNG: BU SENE HAZIR HİSSEDİYORUM

Geçen sene kanyon yarışının zorlu geçtiğini dile getiren Wade Young, "Özellikle irtifadan dolayı zorluklar olmuştu. Bu sene kendimi hazır hissediyorum" dedi.?

MARIO ROMAN: UMARIM İYİ BİR YARIŞ GEÇİRİRİZ

Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Mario Roman, "Geçen sene zorluydu, tam benim sevdiğim yarıştı. Yağışla kayalar kayganlaşmış olabilir ama toprak stabilize hale gelmiştir. Umarım iyi bir yarış geçiririz" şeklinde konuştu.?

TEODOR KABAKCHIEV: BURAYA YARIŞMAK İÇİN GELDİM, İZLEMEK İÇİN DEĞİL

Kolunda bir platin ve 7 vida ile yarışacağını kaydeden Teodor Kabakchiev, "Yarışta henüz daha 2-3 kez motosiklete binebildim. Pek bir zorluk hissedeceğimi düşünmüyorum. Ben buraya yarışmak için geldim, izlemek için değil" dedi.?

ALFREDO GOMEZ: TÜRKİYE'DE OLMAK ÇOK GÜZEL

Geçtiğimiz senelerde podyumda yer aldığını hatırlatan Alfredo Gomez, "Bir zamanlar burada podyumdaydım,yeniden aynısını deneyeceğim. Türkiye'de olmak çok güzel" diye konuştu.?

SANDRA GOMEZ: BURADA YARIŞMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM

Sea To Sky'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Sandra Gomez, "Daha önce de gelmek istemiştim ama Dakar'da yer alıyordum. Bu sene burada yarışmaktan dolayı mutluyum" dedi.?

SEA TO SKY YARIŞ PROGRAMI

Sea To Sky heyecanı, bugün yapılacak özel yarışla başlayacak. Sporcular saat 11.45'te paddock alanından topluca Ovacık Yaylası'na hareket edecek ve 13.00'te start alacak.?

9 Ekim Perşembe günü yarışlar plaj etabıyla devam edecek. Sabah 08.00'de parkur tanıtım turu yapılacak, ardından 09.00'da ilk yarış start alacak. 11.00'de ikinci yarış koşulacak, öğleden sonra ise yarı final ve büyük final mücadeleleri gerçekleştirilecek. Finalde 12 sporcu sahne alacak ve günün sonunda Plaj Etabı galibi belirlenecek.?10 Ekim Cuma günü sporcular bu kez orman etabında mücadele edecek. Sabah 07.45'te paddock'tan toplu olarak hareket eden yarışçılar, saat 09.00'da Sumakseniri bölgesinden start alacak. Yaklaşık 42 kilometrelik zorlu parkur sonunda Kesme Boğazı'nda finiş çizgisine ulaşılacak.?Sea To Sky'ın en zorlu ve aynı zamanda en görkemli bölümü olan Dağ Yarışı ise 11 Ekim Cumartesi günü koşulacak. Yarışçılar sabah 08.15'te Çamyuva Plajı'ndan topluca start alacak ve 09.00'da yarış başlayacak. Sporcular, deniz seviyesinden başlayarak 64 kilometrelik parkur boyunca tırmanarak 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı zirvesinde finişe ulaşacak. Şampiyonluk ödül töreni ise saat 16.00'da zirvede yapılacak.