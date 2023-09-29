Sapanca'da Türkiye Kupası maçını çatıda izleyenler

Sapanca ilçesinde Türkiye Kupası 1. Tur eleme maçında 3 kişi, stadın yanındaki dört katlı binanın çatısından maçı izledi. Vatandaşların canlarını hiçe saydığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Türkiye Kupası 1. Tur eleme maçında ilginç görüntü kaydedildi. 3 kişi stadın yanında bulunan dört katlı binanın çatısından maçı takip etti. Vatandaşların canlarını hiçe saydığı anlar ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Türkiye Kupası 1. Tur eleme maçında 27 Eylül Çarşamba günü Sapanca Gençlikspor ve Darıca Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Sapanca Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede ilginç bir görüntü kaydedildi. Stadın yanında bulunan dört katlı binan çatısına çıkan 3 kişi karşılaşmayı buradan takip etti. Vatandaşların canlarını tehlikeye attığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, 3 kişinin çatıdan rahat bir şekilde maçı izlediği anlar yer aldı. - SAKARYA