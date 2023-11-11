Şanlıurfa DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı Yeni Sezona Başlıyor

Bitexen Ampute Futbol Süper Lig ekiplerinden Şanlıurfa DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı, deprem ve sel nedeniyle geçen sezon ara verdikleri maçlara yeni sezonla birlikte tekrar başlamanın sevincini yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler ve ardından kentte yaşanan sel felaketi nedeniyle 2022-2023 sezonundan tüm hakları saklı kalmak şartıyla çekilmek zorunda kalan DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı oyuncuları, bu hafta sonu oynanacak maçlarla taraftarlarına yeniden merhaba diyecek.

Yeni sezon öncesi 2 yerli, 2 yabancı futbolcuyu kadrosuna katarak hazırlıklarını tamamlayan Şanlıurfa ekibi, pazar günü evinde ağırlayacağı ODTÜ Teknokent maçından 3 puanla ayrılarak sezona galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor.

"Hedefimiz ilk 3'e girmek"

DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü Mahmut Toprak, AA muhabirine, 3 sezon önce yükseldikleri Bitexen Ampute Futbol Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Geçen sezon yaşanan deprem ve sel sonrası takımı hakları saklı kalmak şartıyla ligden çekilmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Toprak şöyle konuştu:

"Bu pazar günü ODTÜ Teknokent maçıyla ligimiz başlıyor. Şu anda takımda 4'ü yabancı 14 sporcumuz var. Allah muvaffak ederse inşallah ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Haftanın 6 günü sabah ve akşam olmak antrenmanlarımız var. İnşallah pazar günü evimizde ODTÜ'yü yenip lige galibiyetle başlamak istiyoruz. Depremden dolayı mecbur futboldan uzak kalmak zorunda kaldık. Depremden sonra sel de olunca artık çocuklar 'hocam bize izin verin biz gitmek istiyoruz' dedi. Federasyona yazımızı yazdık onlar da zaten olumlu karşıladı. Tabii bu arada futbola aç kaldık, yani baktık futbolsuz yaşanmıyor. Biz yerli sporcularımızla ara ara çalışmalara devam ettik. Bu sezon takımımıza 2 yerli ve 2 yabancı transfer ettik. Takımımız hazır ve inşallah lige iyi bir başlangıç yapacağız."

Takımın Antrenörü Mustafa Bebe ise bu yıl kulübün ismini değiştirip yeni futbolcular transfer ederek sezona girdiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Biz Şanlıurfa'nın ismini her zaman en üst seviyelerde tutmayı hedefliyoruz. Biz gençlerimizi, hep bu tür yerlerde sporla buluşmalarını istiyoruz, arzuluyoruz. Çünkü futbolun dışında sokakta, kahvede, bulabilirsiniz. Ama biz onları sahada bir etkinliğin içinde tutmayı arzuluyoruz. İnşallah bu hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz."

Oyunculardan Kenyalı Nicolas Keyo ise 8 yıldır Türkiye'de 4 farklı takımda oynadığını ve son olarak da DEPSAŞ Enerji Futbol takımına transfer olduğunu söyledi.

Keyo, güzel futbol oynayarak şampiyon olmak istediklerini kaydetti.

"Futbolu çok özledik"

Takımın kalecisi Fatih Öztürk de geçen sene lige çok iyi başladıklarını ve deprem öncesinde 3. sırada bulunduklarını hatırlattı.

Deprem ve sel sonrası özellikle yabancı oyuncuların korkarak ülkelerine dönmek istemeleri nedeniyle ligden çekildiklerini aktaran Öztürk, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1,5 ay önce antrenmanlara başladık. İnşallah pazar günü ilk maçımıza çıkacağız. Lige galibiyetle başlayacağız, hedefimiz şampiyon olmak. Yaklaşık 7-8 ay top oynamadık. Genel anlamda futbolu çok özledik, şu anda çok mutluyuz. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz."