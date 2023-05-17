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Şanlıurfa'da Gençlik Haftası Tenis Turnuvası Düzenlendi

Şanlıurfa'da Gençlik Haftası Tenis Turnuvası Düzenlendi

Spor Haberleri

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tenis Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tenis Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gençlik Haftası çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 6 gün sürecek olan tenis turnuvasının startı verildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Dünyasında düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 13 yaş üstü Bay ve Bayanlar kategorilerinde düzenlenen turnuvaya gençler kadar çocuklar da yoğun ilgi gösterdi.

16 - 21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya katılan vatandaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Haftası Gençlik Tenis Spor Haberler

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