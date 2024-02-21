Samsunspor Defans Oyuncusu Satka: 'Üst Sıralara Çıkacağına İnanan Yoktu'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un defans oyuncusu Lubomir Satka, ligin ilk 8 haftası sonrasında sadece 1 puanlarının bulunduğunu ve kimsenin takımın üst sıralara çıkacağına inancı kalmadığını, çok zor durumdan çok iyi bir noktaya takımı getirdiklerini söyledi.

Satka, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep FK maçında hayal kırıklığı yaşadıklarını anlattı.

Gaziantep FK maçına çok iyi hazırlandıklarını ve kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Satka, "Üç puanı alamadığımız için hayal kırıklığı yaşadık. Bir puanla Samsun'a döndük. Bu puan da düşme hattı içindeki rakibimizden aldığımız için çok önemli. Puanı benim attığım golle almamız ise kendi adıma sevindirici. Defans oyuncusu olarak gol atmak ve takıma katkı vermek çok önemli. Süper Lig'de bu golden sonra haftanın ilk 11'ine seçilmek de benim adıma önemli." dedi.

Tecrübeli defans oyuncusu Satka, teknik direktör Markus Gisdol ile performansının yukarı çıktığını ifade ederek, "Samsun'a yeni geldim, adaptasyon süreci yaşadım. Ayrıca sezon öncesindeki kampta ben en iyi performansımı gösteremedim. Markus Gisdol'un göreve başlaması ile ben de Slovakya Milli Takımı'ndan takıma katıldım ve hocamız hemen benimle konuştu. Benden beklentilerini anlattı, ben de onun beklentileri doğrultusunda çalışmalarıma başladım ve en iyi performansımı sergileyeme çalıştım." diye konuştu.

Karadeniz derbisinde 23 Şubat Cuma günü sahalarında Çaykur Rizespor ile karşılaşacaklarına işaret eden Satka, şunları kaydetti:

"Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için bu saatten sonra her maçtan alınacak puan veya puanların çok çok önemi var. Özellikle oynamış olduğumuz maçlarda çok iyi motive oluyoruz ve taraftarlarımızın desteği ile güzel sonuçlar alıyoruz. Bu sezon bizim ana hedefimiz ligde kalmak. Sezona başladıktan itibaren 7-8 maç sonrasında sadece 1 puanımız vardı. Kimse bu durumlara geleceğimize inanmadı. Kimsenin bu takımın üst sıralara çıkacağına inancı yoktu, çok zor bir durumdan çok iyi bir noktaya geldik. Puanlar birbirine çok yakın, bunun için dikkatli olmamız gerekiyor. Her maçın ve puanın çok fazla önemi var, şimdiye kadar nasıl performans gösterdiysek ligin geri kalanında da aynı performansı göstereceğiz."