Samsun İlkadım Spor Kompleksi İnşaatında Yüzde 55 Fiziki Gerçekleşme Sağlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İlkadım Spor Kompleksi inşaatında yüzde 55 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin her yaş grubundan vatandaşa hitap edecek projesi olan İlkadım Spor Kompleksi'nin inşaatı devam ediyor. İnşaatının yüzde 55'i tamamlanan komplekste, yarı olimpik yüzme havuzu, çocuklar ve yeni öğrenenler için yüzme havuzu, bireysel sporların olduğu alan, bin 500 kişilik kapalı spor salonu, antrenör odası, seminer salonu, kafeteryası, otopark bulunacak. Yüksek standartlara sahip olan kompleksin, spor alanları ve modern tasarımı ile kentin spor hayatına yeni bir soluk getirmesi hedefleniyor. Özellikle bölgede yaşayan vatandaşlar da tesisin inşaatının tamamlanmasını bekliyor.

"Samsun'a değer katacak"

İlkadım Spor Kompleksi'nin çok önem verdikleri bir proje olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Burası vatandaşlarımızın fiziksel ve zihinsel sağlığını geliştirerek, sosyal etkileşimini artıracak bir merkez olacak. 12 mahalleye yürüme mesafesindeki spor kompleksinden yaklaşık 35 bin genç ve çocuk istifade edebilecek. Samsun'a değer katacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu tesis en güçlü şampiyonlara motivasyon kaynağı olacak ve burada nice başarılı sporcular yetiştirilecek. 2024 yılında bu muhteşem tesisi vatandaşlarımızın hizmetine açacağız" dedi.

İnşaatın son durumu ile ilgili bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Nurettin Özbey ise, "Başta sporcularımız olmak üzere her yaş grubundan vatandaşa spor alanında hizmet verecek bir yapıyı inşa ediyoruz. Burası bir spor salonu değil, spor kompleksi. Tesisimiz her türlü spor aktivitesine uygun donanımla spor tutkunlarının ihtiyaçlarına özel imkanlar sunacak. Buraya gelen vatandaşlarımız gerek bireysel gerekse takımla oynanan her türlü sporu yapabilecekler. Şu an çalışmaların yüzde 55'i tamamlandı" diye konuştu. - SAMSUN