Samsun'da nefes kesen maç! Kırmızı kart, kaçan penaltı ve iptal olan goller

A Milli Futbol Takımımızın Galler ile karşı karşıya geldiği maç nefes kesti. Mücadelede bir kırmızı kart çıkarken bir penaltı kaçtı ve Türkiye'nin iki golü iptal edildi. Konuk ekipte Mempham'ın kendi kalesine attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Türkiye-Galler maçında konuk ekibin futbolcusu Morrell, 41. dakikada Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart gördü. Hakan Çalhanoğlu penaltı kaçırdı.

A Milli Futbol Takımımızın Galler ile karşı karşıya geldiği maç nefes kesti. Mücadelede bir kırmızı kart çıkarken bir penaltı kaçtı ve Türkiye'nin iki golü iptal edildi.

İKİ GOL İPTAL EDİLDİ

Mücadelede Mempham'ın kendi kalesine attığı ve Umut Nayir'in kaydettiği goller iptal edildi. Türkiye-Galler maçında konuk ekibin futbolcusu Morrell, 41. dakikada Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart gördü.

HAKAN PENALTI KAÇIRDI

Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan ceza sahasına çevirdiği topa Ramsey elle müdahale etti hakem penaltı verdi. Hakan Çalhanoğlu penaltı kaçırdı.