Üye Girişi
Haberler

Saldırı sonrası soluğu Ankara'da aldı! Ali Koç, peş peşe Özgür Özel ve Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında Göztepeli İş İnsanları Derneği üyesi ve yöneticisi olan Fatih Özkan'ın saldırısına uğradıktan sonra başkentte peş peşe dikkat çeken görüşmeler gerçekleştirdi. İlk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret eden Koç'un bir sonraki durağı Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Buradaki görüşmenin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ali Koç'u kapıya kadar uğurlaması gözlerden kaçmadı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında Göztepeli İş İnsanları Derneği üyesi ve yöneticisi olan Fatih Özkan'ın saldırısına uğradıktan sonra soluğu Ankara'da aldı. Koç, başkentte dikkat çeken iki görüşme birden gerçekleştirdi.

CHP LİDERİ ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜ

Bugün öğle saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne gelen Fenerbahçe Başkanı Koç, CHP lideri Özgür Özel ile görüştü. Koç'a, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti. CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel'e görüşme sırasında CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti. Koç, Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti.

Saldırı sonrası soluğu Ankara'da aldı! Ali Koç, peş peşe Özgür Özel ve Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

BİR SONRAKİ DURAĞI MHP OLDU

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezi'ne geldi. Koç'u MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı.

Saldırı sonrası soluğu Ankara'da aldı! Ali Koç, peş peşe Özgür Özel ve Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

BAHÇELİ KAPIYA KADAR UĞURLADI

Koç, burada MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşme sonrası Koç'u kapıya kadar uğurlaması gözlerden kaçmadı.

Saldırı sonrası soluğu Ankara'da aldı! Ali Koç, peş peşe Özgür Özel ve Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Kaynak: Haberler.com / Spor

Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Fenerbahçe Spor Kulübü Trendyol Süper Lig Devlet Bahçeli Devlet Bahçeli Fatih Özkan Fenerbahçe Özgür Özel Özgür Özel Fenerbahçe Ali Koç Ali Koç 3-sayfa Futbol Ankara Spor MHP MHP Futbol 3.Sayfa Politika Spor Haberler

500

Yorumlar (1)

Murat Celik:

Ali Koç'tan uzak durmak lazım aklıma ilk gelen Aydın Doğan oldu

4
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Truva filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Truva filmi ne zaman, nerede çekildi? Son Hava Bükücü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Son Hava Bükücü filmi ne zaman, nerede çekildi? Ofsayt ne demek? Futbolda ofsayt nedir? Ofsayt olunca ne olur? Ofsayt nasıl olur? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 19 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 19 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak? MINECRAFT'A NEDEN GİRİLMİYOR? Minecraft'a ne oldu? 19 Ağustos son dakika gelişmesi... Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Minecraft çöktü mü? Minecraft açılmıyor ne yapmalıyım? 19 Ağustos Minecraft çöktü mü? Roblox ne zaman açılacak? 20 Ağustos Salı Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Bolu dağı tüneli ne zaman açılacak? Bolu Dağı tüneli neden kapalı? Ceviz ağacının altında neden oturulmaz? Ceviz ağacının altında neden oturulmamalı? Dilan Polat serbest mi bırakıldı? Dilan Polat hapisten çıktı mı? S Sport Plus ücretsiz mi? S Sport Plus CANLI izle! (LUGANO- BEŞİKTAŞ) S Sport 4K canlı maç izle! S Sport Plus nereden izlenir? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 19 Ağustos Pazartesi çeyrek altını hangi gelin aldı? Engin Polat'ın annesi kim? Şükran Polat kimdir, kaç yaşında? Dilan Polat ne zaman tutuklandı? Dilan Polat neden cezaevine girdi? Engin Polat davası ne oldu? Engin Polat hapisten çıkacak mı, tahliye olacak mı? Engin Polat Dilan Polat davası son durum! Dilan Polat kimdir? Dilan Polat kaç yaşında, nereli? Dilan Polat'ın hayatı ve kariyeri... Engin Polat hapisten çıktı mı? Engin Polat'ta cezaevinden çıkacak mı?
title