Saldırı sonrası soluğu Ankara'da aldı! Ali Koç, peş peşe Özgür Özel ve Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında Göztepeli İş İnsanları Derneği üyesi ve yöneticisi olan Fatih Özkan'ın saldırısına uğradıktan sonra soluğu Ankara'da aldı. Koç, başkentte dikkat çeken iki görüşme birden gerçekleştirdi.

CHP LİDERİ ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜ

Bugün öğle saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne gelen Fenerbahçe Başkanı Koç, CHP lideri Özgür Özel ile görüştü. Koç'a, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti. CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel'e görüşme sırasında CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti. Koç, Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti.

BİR SONRAKİ DURAĞI MHP OLDU

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezi'ne geldi. Koç'u MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı.

BAHÇELİ KAPIYA KADAR UĞURLADI

Koç, burada MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşme sonrası Koç'u kapıya kadar uğurlaması gözlerden kaçmadı.