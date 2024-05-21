Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig play-off'larında direkt final oynayacak

Trendyol 1. Lig play-off'larında direkt final oynayacak Sakaryaspor, rakibiyle Adana'da karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig'in son haftasında aldığı galibiyet neticesinde direkt olarak play-off finaline çıkan Sakaryaspor, muhtemel rakibiyle Adana'da karşı karşıya gelecek. 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Sakaryaspor yönetimi sosyal medayadan duyurdu. Yapılan açıklamada, "Trendyol 1. Lig Play-Off Final müsabakası, 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacaktır. Müsabakanın bilet satışları ile ilgili bilgilendirmeler ilerleyen günlerde sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA