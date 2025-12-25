Sadettin Saran alarmı! Adliye önünde dikkat çeken hareketlilik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında yapılan testlerde saç örneklerinde kokain testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı. Başsavcılık, Saran'ın "uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımı kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sadettin Saran'dan gözaltı sonrası ilk görüntü

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan Sadettin Saran, dün akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere jandarma ekipleri tarafından hastaneye getirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda geceyi geçiren Saran Çağlayan'a getirilecek getirilecek.

TOMA VE POLİSLER ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE

Çağlayan Adliyesi önünde ise sabahın ilk saatleriyle birlikte çok yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Çok sayıda TOMA adliyeye getirilirken; kalkanlı polisler de Çağlayan Adliyesi önünde güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri ayrıca adliye içerisinde de görüntülendi.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantıda Fenerbahçe yönetimine dair bir kararın alınmayacağı, sadece bir süreç değerlendirmesi ve gelişmelere karşı, hangi sonuçta nasıl adım atılacağının görüşüldüğü öğrenildi.

TARAFTARLAR STAD ÖNÜNDE TOPLANDI

Gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'a destek amaçlı sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde toplandı. Güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı alanda taraftarlar Saran için tezahüratta bulundu.

Saran'ın gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri, kulübün stadına gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

FENERBAHÇE'DEN İLK AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, başkan Sadettin Saran'ın gözaltına alındığını duyurarak "Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada başkan Sadettin Saran'ın, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamından gözaltına alınmıştır. Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir. Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; başkanımız sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir. Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve başkanımız sayın Sadettin Saran'ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verilmişti.

Yurt dışında bulunan ve İstanbul'a gelen Saran, 20 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermişti. Saran, savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilmişti. Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve hakimlikçe hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.

ATK tarafından hazırlanan raporda, Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkmış, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edilmişti.