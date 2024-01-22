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Sabır taşı çatlayan Arda Güler'den Ancelotti'ye olay hareket

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Real Madrid'in Almeria'yı geriden gelerek 3-2 yendiği mücadelede ısınmaya yollanmasına rağmen oyuna alınmayan Arda Güler, Ancelotti'ye tepki gösterdi. Maça ilk 11'de başlaması beklenen ancak yine kadroda yer almayan genç yıldız, ısınmadan kulübeye dönerken üzerindeki yeleği İtalyan hocanın olduğu yöne doğru bakarak yere fırlattı.

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, sahasında Almeria'yı 2 farklı geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada oyuna alınmayan Arda Güler, hocası Carlo Ancelotti'ye tepki gösterdi.

ISINDI AMA OYUNA GİREMEDİ

Maça 11'de başlaması beklenen Arda Güler, mücadeleye yedek soyundu. Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin genç yıldızı maç içinde ısınmaya göndermesi ancak sonra oyuna almaması Arda'yı kızdırdı.

YELEĞİNİ YERE FIRLATTI

Arda Güler ısınmadan kulübeye doğru gelirken Ancelotti'nin olduğu yöne doğru bakarak üzerindeki yeleği çıkarıp yere fırlattı. Arda'nın kulübedeki yerine geçtikten sonra da büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

O anlara ait kareler:

Sabır taşı çatlayan Arda Güler'den Ancelotti'ye olay hareket

Sabır taşı çatlayan Arda Güler'den Ancelotti'ye olay hareket

Sabır taşı çatlayan Arda Güler'den Ancelotti'ye olay hareket

Sabır taşı çatlayan Arda Güler'den Ancelotti'ye olay hareket

Kaynak: Haberler.com / Spor

Carlo Ancelotti Real Madrid Arda Güler Spor Haberler

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Yorumlar (9)

Kemal Sağlam:

Nedir bu türk düşmanlığı. Ancelotti

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Hayri :

ee para buyuk diye orayı seçtin halbuki daha alt bir takımda ara dönem geçirmen gerekiyordu oradan istediğin yere istediğin ücretle giderdin bu tip takımlarda senin gibi birsuru oyuncu var o zaman sabredeceksin

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NeverGu:

Sabırlı olması lazım.Motivasyonu düşerse orda fazla duramaz

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Hasan YILDIZ:

REAL MADRİD TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN DAHA FAZLA FUTBOLDAN ANLIYORSANIZ ELEŞTİRİN, ZOR GİDEN BİR MAÇTA HENÜZ FORM TUTMAMIŞ BİR OYUNCUYU OYUNA ALMAYABİLİR, ELBET ARDA BU TAKIMIN DEĞİŞMEZ BİR PARÇASI OLACAKTIR

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Selim Güler:

Arda öbür oyunculardan cok daha üstün oyuncu bunu Ancelotti cok iyi biliyor .1 veya 2 Mac yenilirsin fakat oynatmaklada süper bir Ardayi kazanmis olur

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Selim Güler:

Iyi yapmis ,Ben olsam kafasina gecirirdim.Madem oynatmak istemiyorsun ne den alinmasina neden olmadin?3ac 90 dakika denersin baktin olmadi oynatmasin Adam olan öyle yapardi.Buda kendini iyi bir teknik direktör havasi var.Bayern bunu 3 aynen bile tahammül edemedi

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İsmail Köker:

Helal ne bu yaşta iyi tepki

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Bordo Bere:

senin ne isin realde fener gibi süper takim varken

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Halkmen:

sabırlı olman lazım yıldızların yedeği olmak kolay değil.

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