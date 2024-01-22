Sabır taşı çatlayan Arda Güler'den Ancelotti'ye olay hareket
Real Madrid'in Almeria'yı geriden gelerek 3-2 yendiği mücadelede ısınmaya yollanmasına rağmen oyuna alınmayan Arda Güler, Ancelotti'ye tepki gösterdi. Maça ilk 11'de başlaması beklenen ancak yine kadroda yer almayan genç yıldız, ısınmadan kulübeye dönerken üzerindeki yeleği İtalyan hocanın olduğu yöne doğru bakarak yere fırlattı.
İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, sahasında Almeria'yı 2 farklı geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada oyuna alınmayan Arda Güler, hocası Carlo Ancelotti'ye tepki gösterdi.
ISINDI AMA OYUNA GİREMEDİ
Maça 11'de başlaması beklenen Arda Güler, mücadeleye yedek soyundu. Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin genç yıldızı maç içinde ısınmaya göndermesi ancak sonra oyuna almaması Arda'yı kızdırdı.
YELEĞİNİ YERE FIRLATTI
Arda Güler ısınmadan kulübeye doğru gelirken Ancelotti'nin olduğu yöne doğru bakarak üzerindeki yeleği çıkarıp yere fırlattı. Arda'nın kulübedeki yerine geçtikten sonra da büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
O anlara ait kareler: