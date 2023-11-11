Romanya'da düzenlenen 14 Yaş Altı Flöre Circuit Turnuvası'nda Kuzey Aydemir bronz madalya kazandı
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Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Romanya'da düzenlenen 14 Yaş Altı Flöre Circuit Turnuvası'nda Kuzey Aydemir bronz madalya kazandı. Turnuvada Ali Arıkan ise çeyrek finalde elendi ve 6. oldu. Organizasyon yarın 14 yaş altı kadınlar flöre karşılaşmalarıyla devam edecek.
Romanya'da düzenlenen 14 Yaş Altı Flöre Circuit Turnuvası'nda Kuzey Aydemir, bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Timisoara kentinde bugün başlayan 14 Yaş Altı Flöre Circuit Turnuvası'nda piste çıkan Kuzey Aydemir turnuvayı 3'üncü sırada tamamladı.
Organizasyonda piste çıkan Ali Arıkan ise mücadelesini çeyrek finalde tamamlayarak 6'ncı oldu.
Organizasyon yarın 14 yaş altı kadınlar flöre karşılaşmalarıyla devam edecek.