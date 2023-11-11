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Romanya'da düzenlenen 14 Yaş Altı Flöre Circuit Turnuvası'nda Kuzey Aydemir bronz madalya kazandı

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Romanya'da düzenlenen 14 Yaş Altı Flöre Circuit Turnuvası'nda Kuzey Aydemir bronz madalya kazandı. Turnuvada Ali Arıkan ise çeyrek finalde elendi ve 6. oldu. Organizasyon yarın 14 yaş altı kadınlar flöre karşılaşmalarıyla devam edecek.