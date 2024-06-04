İtalya Türkiye maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İtalya Türkiye hazırlık maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

İtalya Türkiye maç özeti! EURO 2024 öncesi milli takımlarda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İtalya Türkiye maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler İtalya Türkiye maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, İtalya Türkiye maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, İtalya Türkiye maç özeti haberimizde...

İTALYA - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ

İtalya Türkiye maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI ÖZETİ

İtalya Türkiye maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İtalya Türkiye maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMANDI?

İtalya Türkiye maçı 4 Haziran 2024 günü oynandı.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İtalya Türkiye maçı canlı olarak TRT Spor'dan yayınlandı.