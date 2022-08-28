Rize spor haberleri | Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı Spor Haberleri Rize habere göre Ç. Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkların başladı. Ç. Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkların başladı. Ç. Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda 3 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 20.00'de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yeşil-mavililer maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde başladı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman taktik çalışması ile devam ederek düz koşu ile son buldu. - RİZE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Yeni Malatyaspor Rizespor Spor Haberler

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