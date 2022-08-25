Rize haberi | Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı Spor Haberleri Rize haberine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ç. Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkların başladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ç. Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkların başladı. Ligin 3. haftasını bay geçecek olan Ç. Rizespor, 4. haftada Yeni Malatya Stadyumu'nda 3 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 20.00'de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yeşil-mavililer maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde başladı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 orta oyunu ile devam ederek düz koşu ile son buldu. (Ali Maşalacı - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Yeni Malatyaspor Rizespor Spor Güncel Haberler

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