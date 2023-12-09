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Rıza Çalımbay'ın ilk derbi maçında Beşiktaş Fenerbahçe'ye kaybetti

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Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 18 yıl sonra çıktığı ilk derbi maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Çalımbay'ın son derbi deneyimi ise 18 Eylül 2005 tarihinde Fenerbahçe'ye karşı yaşadığı maçtı ve o maçı da Fenerbahçe kazanmıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, siyah-beyazlıların başında 18 yıl sonra çıktığı ilk derbisinde Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti. Çalımbay, son derbi heyecanını 18 Eylül 2005 tarihinde İnönü Stadı'nda yine sarı-lacivertlilere karşı yaşamış ve o maçı da Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti. Siyah-beyazlıların başında 18 yıl sonra derbi heyecanı yaşayan Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcı, son derbisinde 18 yıl önce, 18 Eylül 2005 tarihinde İnönü Stadı'nda yine Fenerbahçe ile mücadele etmişti. Söz konusu maçta Kanarya 2-1'lik skorla galip gelen taraftı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay Fenerbahçe Beşiktaş Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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