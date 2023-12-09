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Rıza Çalımbay'ın ilk derbi maçında Beşiktaş Fenerbahçe'ye kaybetti

9 Aralık 2023 21:14 Son Güncelleme: 21:15 Abone Ol

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 18 yıl sonra çıktığı ilk derbi maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Çalımbay'ın son derbi deneyimi ise 18 Eylül 2005 tarihinde Fenerbahçe'ye karşı yaşadığı maçtı ve o maçı da Fenerbahçe kazanmıştı.