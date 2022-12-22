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Resmi hesabın 8-0'lık maçı paylaşmasıyla ortalık karıştı! Türk taraftarlar birbirine girdi

Spor Haberleri

Resmi hesabın 8-0'lık maçı paylaşmasıyla ortalık karıştı! Türk taraftarlar birbirine girdi

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı, Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0 kaybettiği karşılaşmayı 'Unutulmaz maçlar' etiketiyle paylaştı. Beşiktaşlılar bu paylaşımda ezeli rakip taraftarlarıyla tartışma yaşarken, UEFA'ya da tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın 2007-08 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 8-0 kaybettiği karşılaşma yeniden gündeme geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı, 8-0'lık karşılaşmayı 'Unutulmaz maçlar' etiketiyle paylaştı.

BEŞİKTAŞLILAR ÇILDIRDI

Siyah-Beyazlı taraftarlar, Şampiyonlar Ligi'nde bu maçtan sonra çok daha çarpıcı skorların yaşandığını, etkileşim amacıyla Beşiktaş'a yer verildiğine dair UEFA'ya tepki gösterdi.

Resmi hesabın 8-0 paylaşımıyla ortalık karıştı! Dünya, Türk taraftarların kavgasını izledi

EZELİ RAKİP TARAFTARLARI DA KIZDIRDI

Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar da bu paylaşımın altında Beşiktaşlı taraftarları kızdırdı. Ezeli rakip taraftarları birbirlerine gönderme yaptı.

İşte bazı paylaşımlar:

Resmi hesabın 8-0 paylaşımıyla ortalık karıştı! Dünya, Türk taraftarların kavgasını izledi

Resmi hesabın 8-0 paylaşımıyla ortalık karıştı! Dünya, Türk taraftarların kavgasını izledi

Resmi hesabın 8-0 paylaşımıyla ortalık karıştı! Dünya, Türk taraftarların kavgasını izledi

Resmi hesabın 8-0 paylaşımıyla ortalık karıştı! Dünya, Türk taraftarların kavgasını izledi

Resmi hesabın 8-0 paylaşımıyla ortalık karıştı! Dünya, Türk taraftarların kavgasını izledi

Resmi hesabın 8-0 paylaşımıyla ortalık karıştı! Dünya, Türk taraftarların kavgasını izledi

Resmi hesabın 8-0 paylaşımıyla ortalık karıştı! Dünya, Türk taraftarların kavgasını izledi

Resmi hesabın 8-0 paylaşımıyla ortalık karıştı! Dünya, Türk taraftarların kavgasını izledi

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Beşiktaş Spor Haberler

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