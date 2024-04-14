RAMS Başakşehir, Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig 32. hafta mücadelesinde Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden RAMS Başakşehir, ligde 2 hafta aradan sonra 3 puanı aldı.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller Figueiredo (2) ve Pelkas'tan geldi. Ev sahibi takımın gollerini ise Thiam ve Midtsjö attı.

Bu sezon ligdeki 13. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 46'ya yükseltti ve Kasımpaşa'yı averajla geride bırakarak 5. sıraya çıktı. Küme düşmeme mücadelesi veren Pendikspor ise 30 puanla 19. sırada kaldı.

RAMS Başakşehir ligde gelecek hafta Çaykur Rizespor'u konuk edecek, Siltaş Yapı Pendikspor ise Galatasaray'a konuk olacak.

Pendikspor 10 kişi kaldı

RAMS Başakşehir'i konuk eden Siltaş Yapı Pendikspor, mücadelenin 58. dakikasında 10 kişi kaldı.

Mücadeledeki ilk sarı kartını 31. dakikada gören Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton, 58. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Figueiredo-Pelkas iş birliği

RAMS Başakşehir'in Pendikspor karşısında attığı goller, Joao Figueiredo-Dimitris Pelkas iş birliğiyle geldi.

Turuncu-lacivertli takımın ilk iki golü Joao Figueiredo'dan gelirken, gol paslarını veren isim ise Dimitris Pelkas oldu.

İstanbul ekibinin son golünü ise Pelkas attı.