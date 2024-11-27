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RAMS Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı

RAMS Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı
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UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Moldova temsilcisi Petrocub'u konuk eden RAMS Başakşehir, son dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte turuncu-lacivertlilerin ligde 6, UEFA Konferans Ligi'nde 4 olmak üzere galibiyet hasreti toplamda 10 maça çıktı.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, 4. hafta karşılaşmasında Moldova'nın Petrocub takımını konuk etti. Turuncu-lacivertliler, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

PETROCUB OFSAYTA TAKILDI

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım, 4. dakikada Lungu'nun golüyle 1-0 öne geçti. VAR'da incelenen pozisyon golden önce topla buluşan Ambros'un ofsaytta olduğunun tespit edilmesiyle geçerlilik kazanmadı ve iptal edildi.

RAMS Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı

PIATEK PENALTIDAN ATTI

RAMS Başakşehir, karşılaşmanın 41. dakikasında Piatek'in şutunun Douanla'nın eline çarpmasıyla penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Piatek, fileleri sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, ilk yarının da skorunu belirledi.

RAMS Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı

RAKİBİN KIRMIZI KARTI VAR'DAN DÖNDÜ

Müsabakada dakikalar 50'yı gösterdiği Kemen'in savunma arkasına sarktığı pozisyonda kalesini terk eden Şmalenea'nın ceza sahası dışında topu elle kontrol ettiğini tespit eden hakem Nuza, genç file bekçisine kırmızı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen Kosovalı hakem, pozisyonun öncesinde Kemen'in Douanla'ya faul yaptığını belirterek kırmızı kartı iptal etti.

RAMS Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı

PETROCUB UZATMALARDA ATTI

Konuk takım, 7 dakika uzatma verilen maçın 90+6. dakikasında Bors ile golü buldu ve karşılaşma 1-1 beraberlik sonuçlandı. Böylelikle RAMS Başakşehir, sahadan 1'er puanla ayrılmaya razı oldu.

RAMS Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı

GALİBİYET HASRETİ 10 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir'in galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Ligde 6 maçtır kazanamayan (3M-3B) turuncu-lacivertliler, UEFA Konferas Ligi'nde ise 4 maçtır 3 puan alamıyor. (2M-2B) Puanını 2'ye yükselten RAMS Başakşehir, 5. haftada 12 Aralık Perşembe günü Alman ekibi Heidenheim'i konuk edecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmir Güler:

BİZİM KÖYÜN TAKIMI DAHA ÇOK COŞKULU OYNUYOR!...

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Haber YorumlarıJokerAllame:

mahalleden 11 takım toplasak daha iyi oynardı

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Türk takımları neden böyle yaa arkadaş evinde oynuyorsun rakip 10 kişi kalmış ve sen gol atamıyorsun ayıptır beee

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