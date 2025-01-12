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RAMS Başakşehir-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

RAMS Başakşehir-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak. Müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 15 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 47 puanla haftaya zirvede girdi. RAMS Başakşehir ise 7 galibiyet, 5'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 26 puanla 7. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, son karşılaşmasında Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği RAMS Başakşehir'le 2-2 berabere kaldı.

İLK 11'LER

RAMS Başakşehir: Muhammed, Hamza, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Ömer Faruk, Kemen, Davidson, Keny, Piatek.

Galatasaray : Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK VAR

Galatasaray'da Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara sakatlığı sebebiyle oynayamayacak. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi'nin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir maçından sonra sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Gabriel Sara, karşılaşmada görev alamayacak.

CİMBOM'DA 3 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da RAMS Başakşehir maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart gördükleri takdirde 20. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.

BAŞAKŞEHİR'DE 5 EKSİK

Turuncu-lacivertli ekipte 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Ousseynou Ba, Miguel Crespo ve Berat Özdemir kart cezası, Leo Duarte ile Serdar Gürler ise sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 33. RANDEVU

Galatasaray ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 32 maçtan 17'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı. 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 56 golüne, RAMS Başakşehir 37 golle cevap verdi.

GALATASARAY, RAMS BAŞAKŞEHİR'E 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, turuncu-lacivertlilerle yaptığı son 9 Süper Lig maçında mağlup olmadı. Rakibiyle yaptığı son 9 lig karşılaşmasında 6 galibiyet, 3 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçı da kazanmasını bildi.

ASLAN'IN BİLEĞİ 22 MAÇTIR BÜKÜLMÜYOR

Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 22 maçta 16 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

EV SAHİBİ TAKIM, SAHASINDA GALATASARAY'I 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

RAMS Başakşehir, sahasında Galatasaray ile oynadığı son 6 maçta galibiyet elde edemedi. Turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılı takımı ağırladığı söz konusu 6 karşılaşmada 3'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Başakşehir, iç sahada Galatasaray'a karşı son galibiyetini 18 Kasım 2017'de 5-1'lik skorla almıştı.

GALATASARAY DEPLASMANDA KAYIPSIZ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor ve Bellona Kayserispor'u mağlup etti. Deplasmanda puan kaybı yaşamayan Galatasaray, bu sezonki 2 beraberliğini de sahasında Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'a karşı yaşadı.

OSIMHEN DURMUYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor. Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 16 maçta 13 gol attı. Süper Lig'de 12 karşılaşmada 10 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

YUNUS AKGÜN 11 GOLE ULAŞTI

Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, attığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan milli oyuncu, Süper Lig'de de skorer performansını sürdürüyor. Son olarak ligin 18. haftasındaki Göztepe maçında fileleri havalandıran Yunus, Süper Lig'de de 17 maçta 6 gol kaydetti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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