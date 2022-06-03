Pınar Karşıyaka'da iki isim olmadı - Haberler

Pınar Karşıyaka'da iki isim olmadı ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunda büyük değişime gitmeye hazırlanan Pınar Karşıyaka'nın transferde görüştüğü Beşiktaş'tan uzun forvet Ercan Osmani, Darüşşafaka'ya dümen kırdı. ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunda büyük değişime gitmeye hazırlanan Pınar Karşıyaka'nın transferde görüştüğü Beşiktaş'tan uzun forvet Ercan Osmani, Darüşşafaka'ya dümen kırdı. Kaf-Kaf, 3 yıl önce Türk vatandaşlığına geçen Arnavut asıllı oyuncudan ligde halen yabancı statüsünde forma giymeye devam edeceği için vazgeçti. Portekiz'de Sporting CP'de oynayıp adı Karşıyaka'yla anılan 28 yaşındaki kısa forvet Travante Williams'a da yeşil-kırmızılıların teklif götürmediği, oyuncunun İzmir'e gelmek istediği öğrenildi. - İzmir Demirören Haber Ajansı / Spor Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Karşıyaka Beşiktaş Spor Haberler

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