Petkimspor kritik deplasmanda
Demirören Haber Ajansı - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi'nde 4 maçı 3 galibiyetle geçmesine rağmen normal sezonun son 4 haftasına düşme hattında giren Aliağa Petkimspor, yarın haftaya puan tablosunda üçüncü basamakta başlayan Gaziantep Basketbol'a önemli deplasmanda konuk olacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 4 maçı 3 galibiyetle geçmesine rağmen normal sezonun son 4 haftasına düşme hattında giren Aliağa Petkimspor, yarın haftaya puan tablosunda üçüncü basamakta başlayan Gaziantep Basketbol'a önemli deplasmanda konuk olacak. Karataş Şahinbey Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak.
Aliağa temsilcisi son 4 hafta öncesi 26 maçta 6 galibiyetle kurtuluş hattındaki Semt77 Yalovaspor ve Büyükçekmece Basketbol'un birer galibiyet gerisinde yer alıyor.- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor