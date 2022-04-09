Petkimspor kritik deplasmanda - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Petkimspor kritik deplasmanda

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Petkimspor kritik deplasmanda

ING Basketbol Süper Ligi'nde 4 maçı 3 galibiyetle geçmesine rağmen normal sezonun son 4 haftasına düşme hattında giren Aliağa Petkimspor, yarın haftaya puan tablosunda üçüncü basamakta başlayan Gaziantep Basketbol'a önemli deplasmanda konuk olacak.

ALİAĞA, İZMİR (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde 4 maçı 3 galibiyetle geçmesine rağmen normal sezonun son 4 haftasına düşme hattında giren Aliağa Petkimspor, yarın haftaya puan tablosunda üçüncü basamakta başlayan Gaziantep Basketbol'a önemli deplasmanda konuk olacak. Karataş Şahinbey Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak.

Aliağa temsilcisi son 4 hafta öncesi 26 maçta 6 galibiyetle kurtuluş hattındaki Semt77 Yalovaspor ve Büyükçekmece Basketbol'un birer galibiyet gerisinde yer alıyor.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi, Gaziantep, basketbol, Aliağa, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title