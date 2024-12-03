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Penaltı mı değil mi? Osayi'nin pozisyonunda herkes aynı fikirde birleşti

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BeIN Trio ekibi, Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Gaziantep FK maçı sonrası tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Ünlü yorumcular, Osayi-Samuel'in pozisyonun penaltı olduğu yönünde görüş belirtti. İşte diğer pozisyonlar ve yorumlar...

BeIN Trio ekibi, Fenerbahçe'nin 3 - 1 kazandığı Gaziantep FK maçı sonrası tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

"Osayi-Samuel ceza sahası içinde topla oynuyor mu, penaltı kararı gerekir mi?"

Bahattin Duran:"O top ele, kola geliyorsa bu pozisyon saha çizgileri içerisinde penaltı diyeceğiz. Topun ele gelip gelmediğini ispat etmek gerekiyor. Bu açıdan ele geliyor gözüküyor. Bir başka açıda ele gelmiyor gözüküyor."

Penaltı mı değil mi? Osayi'nin pozisyonunda herkes aynı fikirde birleştiGörüntü: beIN SPORTS

"VAR'IN KARARINA SAYGI DUYUYORUM"

Bülent Yıldırım:"Sekme bile olsa, sol kol yüksekte olduğu için, doğal olmadığı için kol, temas mutlaksa penaltı diyeceğiz. İhlal varsa, gol çizgisi kamerasından saha içinde. Açıları taradığımızda birinde oynama ihtimali varmış gibi görünüyor, birinde ispat edemiyorum. VAR'ın kararına saygı duyuyorum."

"ELE GELDİĞİ FİKRİ OLUŞMUYOR"

Deniz Çoban:"Bir açıdan bakınca ele geldiği fikri oluşmuyor bende. VAR hakemi 4 açıdan izlemiştir bunu. Bir yerde temas gibi gözükürken, diğer yerde farklı gözükebilir. Yanılmıyorsam bir Trabzonspor - Konyaspor maçıydı, böyle çok tartışılan bir elle oynama pozisyonu vardı, kamuoyunun ortak kanaati elle oynama yönündeydi. Bana gösterdiler, VAR ekranı 4'ü bölmüş, en net ele geldi diye gösterilen 2 açı var, başka bir açıda topla kol arasında 1 karış açıklık var."

"PENALTI DENEMEZ"

İsmail Yüksek'in ceza alanı içinde rakibine yaptığı müdahale penaltı gerektirir mi?

Penaltı mı değil mi? Osayi'nin pozisyonunda herkes aynı fikirde birleştiGörüntü: beIN SPORTS

Deniz Çoban:"İsmail bastı ve bitti, bastıysa... Top oyuna girmedi."

Bülent Yıldırım:"Dikkatsiz bir temas, kontrolsüz temas olsa sarı karttan bahsedebiliriz. Top oyunda olmadığı için penaltı yok. Top oyun dışıyken müdahaleye penaltı diyemeyiz."

Bahattin Duran: "İsmail Yüksek ayağa bastı ama top oyunda değil. Teknik cezadan, penaltıdan bahsedemeyiz."

"VAR BUNU NASIL GÖRMEZ"

29. dakikada Becao'nun Arda'ya müdahalesinde devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım:"Arda'nın forması mücadelede komple çıktı. Arda formasını giymeye çalışırken bir de çelme taktı. İki tane penaltı yaptı Becao, ikisi de kaçtı. Rakibin formasını tutup çekti, top oyundayken rakibine çelme de taktı. VAR bunu nasıl görmez."

Penaltı mı değil mi? Osayi'nin pozisyonunda herkes aynı fikirde birleştiGörüntü: beIN SPORTS

"NET BİR PENALTI"

Deniz Çoban:"Önce karşılıklı mücadele. Sonra Arda'nın forması yukarı çıktı. Devam kararı yanlış, penaltı gerekir."

Bahattin Duran:"Önce ikisi de birbirini tuttu. Becao, ardından ısrarlı bir şekilde çekip formayı tutup çıkarttı. Formayı giymeye çalışırken sportmenlik dışı bir hareket yaparak Becao, rakibini düşürdü. Net bir penaltı."

Penaltı mı değil mi? Osayi'nin pozisyonunda herkes aynı fikirde birleştiGörüntü: beIN SPORTS

"ÜÇÜNCÜ GOL İPTAL OLMALIYDI"

Fenerbahçe'nin üçüncü golü öncesi faul var mı?

Bülent Yıldırım:"Mert Müldür faul yapıyor. Rakibin ayağına basıyor. Gol iptal edilmeliydi."

Bahattin Duran: "Faul var."

Deniz Çoban: "Pozisyon faul."

Penaltı mı değil mi? Osayi'nin pozisyonunda herkes aynı fikirde birleştiGörüntü: beIN SPORTS

Penaltı mı değil mi? Osayi'nin pozisyonunda herkes aynı fikirde birleşti
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

fenerbahçe hakemler hep yardımcı olur zaten

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

şikeyle yola devam fenerim

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Yorum Beğenme37
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Haber YorumlarıErkan Can :

yapı çalışıyor maşallah (:

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Her yıl olduğu gibi Galatasaray'dan kopmasın, fark açılmasın diye Fenerbahçe'ye destek devam ediyor. Başarabilseler şampiyon da yapacaklar.

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Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıErdoğan Karacaoğlan:

Hiç temas yok yalı çocuklarına penaltı, dün kabak gibi 3 penaltı kimse görmüyo. Biraz şeref yaa. Nefret ettirdiniz futboldan. Böyle giderse herkesi Cimbomlu yapacaksınız zaten % 75 taraftar Cimbomlu. Olmasın mı? Her maçı her dakikası futbol kokuyor, heyecan veriyor. Hakemler, rakipler bize özel hazırlanıyor. Ama böylesi daha güzel değil mi? Fb' yi Zorla ikinci yapmak adına yapılan bu rezillikleri fenerliler hariç herkes görmüyor mu sanıyorsunuz. Onlar göremez çünkü ellerindeki medya ne derse o

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

İftiralara bak 10 senede 5 kere şampiyon olmuş takım taraftarlkarı Grnerin hep kollandıgını söylüyor hhaha kimin futbolcuları fetöcü kim şikeci son 10 yılda anlaşıldı

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Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Fenerbahçe ve Galatasaray'a futbol oyun kuralları uygulanmıyor.

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Haber Yorumlarıtövbekar 34:

adam ve top cizginin disinda oyun harici yapinin cocuklari penalti derler dursun dan talimat almislar

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Haber YorumlarıYakup Ayfer:

Türke futbolu sahtekarlıkların gölgesinde kalıyor kimse ilerleme beklemesin. Türk hakemlerin terazileri bozuk federasyonunda mayası bozuk acil tedbir şart oldu.

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Haber YorumlarıAhmet Gündoğdu:

şunlara nlü demeyin,hepsi akbaba sürüsü..

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