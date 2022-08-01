Pazarspor, Maksut Birben'i yeniden renklerine bağladı TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor, eski oyuncularından Maksut Birben'i 1 yıllığına transfer etti. TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor, eski oyuncularından Maksut Birben'i 1 yıllığına transfer etti. TFF 2. Lig'de mücadele eden Pazarspor, Fethiyespor'da forma giyen orta saha oyuncusu Maksut Birben ile 1 yıllığına anlaşma sağladı. Pazarspor'dan ayrıldıktan sonra Diyarbekirspor A.ş, Nevşehir BLD Spor'da top koşturan Birben, son olarak Fethiyespor'da geçtiğimiz sezon 3. Lig şampiyonluğu yaşadı. - RİZE İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Fethiyespor Pazarspor Spor Haberler

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