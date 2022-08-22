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Pazarspor, hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Haberleri

Pazarspor, hazırlıklarını sürdürüyor

Erzurum kampından dönen Pazarspor hazırlıklarını sürdürüyor.

Erzurum kampından dönen Pazarspor hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor Erzurum kampını tamamlamasının ardından Pazar'a döndü. Kendi tesislerinde Teknik Direktör Mustafa Kalafat yönetiminde çalıştı. Rizeli Teknik Direktör Kalafat, "Hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Vanspor'a en iyi şekilde hazırlanıp deplasmanda puan alıp evimize döneceğiz" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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