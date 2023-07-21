Paralimpik Hedefler Çalıştayı düzenlendi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na yönelik, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından düzenlenen çalıştayda, 3 farklı oturumda konuşmalar yapılırken, Geleceğe Yönelik Stratejik Hedefler başlığında Türkiye'nin Paralimpik sporlardaki geleceğe yönelik politikaları ele alındı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK), "Paralimpik Hedefler Çalıştayı 2024 ve Sonrası" isimli Paralimpik Oyunları'na yönelik hedefler doğrultusunda Riva'da bir çalıştay düzenledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu'nun ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Gençlik ve Spor Bakanlığı daire başkanları, İstanbul İl Spor Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, TMPK Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanvekili Nihat Usta, engelli spor federasyonları ve paralimpik branşları bünyelerine alan federasyonların temsilcileri, antrenörler, sporcular ve sporcu aileleri katıldı.

Murat Aksu: "Paralimpik sporlarda son 20 yılda önemli bir yol aldık"

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TMPK Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, paralimpik sporun geçmişten bugüne sportif başarılarını değerlendirerek, "Paralimpik Sporlar dünyasının paydaşları ile birlikte bu toplantıyı düzenlememizin amacı, sportif anlamda geçmişten bugüne mevcut durumun değerlendirmesini yapıp, gelecek için belirleyeceğimiz hedeflerin yol haritasını oluşturmaktır. Paralimpik hedefler toplantısının ana amacı geleceğe giden yolun taşlarını, bu taşları döşeyenlerle birlikte oluşturmaktır. O yüzden burada doğrusuyla, yanlışıyla her şey konuşulmalı. Öncelikle mevcut durumumuzu değerlendirmeli ve büyük resmin fotoğrafını çekip, objektif gözle bakmamız lazım. Paralimpik sporlarda son 20 yılda önemli bir yol aldığımızı düşünüyorum. Bu gelişimin öncüsü, lideri, kurucu, 'ağabeyi' Yavuz Kocaömer'i tekrar saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. 30 yılda Paralimpik Oyunlarda sadece bir sporcudan 87 sporcuya ulaşmışız. ve de 15 madalyaya Bu önemli bir başarı mı? Elbette çok önemli ve kıymetli, biraz uzun sürse de kuruluş dönemi olarak düşünelim bu süreci. Yeterli mi? Kesinlikle değil. Ülke potansiyelimizin çok ama çok gerisindeyiz maalesef. Son 20 yılda katıldığımız ve hem sporcu hem madalya sayılarımızın arttığı 6 Paralimpik Oyunlarda maalesef ülke sıralamamız ortalama 40'larda. Maalesef bu üzerinde düşünmemiz, çözüm üretmemiz gereken çok önemli bir konu, sportif anlamda. Son Tokyo Paralimpik Oyunlarına rekor katılımla 87 Sporcumuz ile gittik.2'si Altın 15 madalya kazandık. Paralimpik Sporcular, Tokyo'da 539 kategoride yarıştı, biz ise 53 kategoride yarışma hakkı elde edebildik. Oyunların yüzde 10'nunda yarışmacı olabildik, maalesef yüzde 90'nında yoktuk. Tokyo'da verilen toplam madalyanın yüzde 1'inden azı Türkiye'ye gelmiş. Biz kendimizi ne kadar översek övelim, rakamlar ortada. Bardağın dolu tarafına bakarken boş tarafının büyüklüğüne dikkat etmek lazım. Amerika'daki rakip sporcu ne teknoloji kullanıyorsa bizim sporcularımızda aynı teknolojiyi kullanmalı, sporcularımızın antrene olduğu tesislerimizin Avrupalı rakiplerimizden eksiği olmamalı, antrenörlerimizin donanımı, psikologlarımız, fizyoterapistlerimiz dünyadaki meslektaşlarından geride kalmamalı her anlamda. Golbol Milli Takımımıza bakın ya da Tekerlekli Sandalye Masa Tenisi sporcularımıza Rio ve Tokyo'da arka arkaya dünyayı domine ettiler. Dünya Şampiyonaları, Avrupa Şampiyonaları aynı şekilde demek ki olabiliyormuş. Paralimpik Oyunlarda katılamadığımız diğer branş ve kategorilerde de neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

Bakan Madak: "Her zaman yanlarında olmaktan gurur duyduk"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ise yaptığı konuşmada, "Engelli değil engellenen bireyler vardır. Toplumdaki yanlış algıyı düzelttik, engelli kardeşlerimize yaptıklarımızı bir lütuf değil, bir arz olarak gördük. Özel gereksinimli bireylerin neler yaşadığının çok iyi biliyoruz. Her zaman onların yanında olmaktan gurur duyduk. Uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil eden sporcularımıza, antrenörlerimize, bu yolda emek veren herkese teşekkür ediyor, Paris 2024 yolunda tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından üç oturum gerçekleştirildi. TMPK Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk Kurulu Başkanı Av. Ümit Deniz Kurt'un moderatörlüğünde yapılan ilk oturum olan 'Federasyonlar Oturumu'na Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin katıldı. Oturumda, Paris 2024 yolunda alınan ve hedeflenen kotalar, paralimpik sporcu yetiştirme politikaları ve federasyonların daha nasıl verimli çalışabilecekleri gibi konular konuşuldu.

Günün ikinci oturumu olan 'Antrenörler Oturumu'nun moderatörlüğünü TMPK Spor Kurulu Başkanı Niyazi Alper Dirim'in yaparken, oturumda konuşmacı olarak triatlon antrenörü Mert Onaran, badminton antrenörü Havva Altındağ, yüzme antrenörü Dr. Duran Arslan, özel sporcular yüzme antrenörü Aytunç Göz, atıcılık antrenörü Mustafa Atalay yer aldı. Oturumda, engelli branşlarda antrenör yetiştirilmesi, var olan engelli antrenörlerin geliştirilmesi ve antrenörlerin özlük haklarının düzeltilmesi gibi konular ele alındı.

Günün üçüncü ve son oturumu ise 'Sporcular Oturumu' oldu. Moderatörlüğünü Fanatik Gazetesi Yazarı, TMPK Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ve TMPK İletişim Kurulu Başkanı Hamit Turhan'ın yaptığı oturuma, para yüzücü Umut Ünlü, tekerlekli sandalye eskrimci Hakan Akkaya, para masa tenisçi Neslihan Kavas, para atlet Muhammet Khalvandi, para triatlet Uğurcan Özer, Goalball Milli Takımı oyuncusu Reyhan Yılmaz katıldı. Bu oturumda da sporcuların başarı hikayeleri, engelleri nasıl aştıkları ve sporu yönetenlerden geleceğe yönelik beklentileri konuşuldu.

Toplantıda ayrıca 14 maddelik "Geleceğe Yönelik Stratejik Hedefler: Türkiye'de Paralimpik Sporlar" başlıklı bir sunum yapıldı ve bir bakıma Türkiye'nin Paralimpik sporlarındaki geleceğe yönelik politikalarının çerçevesi çizildi.

Yapılan üç oturumun ardından Paralimpik Ailesinin günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesiyle çalıştay tamamlandı. - İSTANBUL